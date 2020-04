Arcade Classic Pong d’Atari vient de changer en RPG

Dans l’épisode d’aujourd’hui de “ mashups de jeu que nous ne nous attendions pas à voir ”, nous partageons la nouvelle qu’Atari classique Pong se dirige vers Nintendo Switch sous la forme d’un RPG.

PONG Quest est “un nouveau RPG humoristique réinventant le classique de l’arcade phare” qui devrait être lancé sur Switch et d’autres plateformes ce printemps. Le jeu vous permet d’explorer un monde fantastique où vous rencontrerez une variété d’adversaires de pagaie et les affronterez dans des batailles passionnantes “RPG-esque”. Il y a même des balles et des costumes déverrouillables spéciaux à débloquer, les premiers étant censés ajouter plus de stratégie au mélange.

Voici une description officielle:

C’est PONG comme vous ne l’avez jamais pensé! Plongez-vous dans un tout nouveau monde d’amusement inspiré de PONG où vous ferez l’aventure en tant que jeune courageuse pagaie traversant une variété de donjons perfides, tous librement basés sur des succès classiques d’Atari, y compris Asteroids, Centipede, et plus encore. Votre voyage dictera le sort de PONG World alors que vous dévoilerez les mystères de… la porte effrayante!

Nous n’avons pas encore de date de sortie exacte, mais nous savons qu’il est prévu de lancer pour 14,99 $ à son arrivée ce printemps.

Nous ne nous serions certainement jamais attendus à voir un RPG Pong revenir en arrière. Allez-vous garder un œil sur celui-ci? Faites-nous savoir avec un commentaire.

