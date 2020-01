Arcade1Up fait revivre un Sega Classic qui n’a jamais été vu en dehors des arcades

Si vous suivez de près la scène du jeu rétro, le nom Arcade1Up sonnera instantanément. Cette entreprise relativement nouvelle a remporté un coup important en obtenant la licence pour créer un meuble d’arcade contenant le classique de Konami Teenage Mutant Ninja Turtles jeu d’arcade, et il a suivi cette version avec une série d’autres armoires, y compris des titres tels que Marvel contre Capcom, Pac-Man, Mortal Kombat et Street Fighter II.

La société est au CES présentant sa dernière gamme de jeux, ainsi que des flippers numériques et des systèmes plug-and-play. Cependant, les joueurs d’un certain millésime seront plus intéressés par le nouveau NBA Jam armoire, qui est disponible dans une configuration à quatre joueurs et a la capacité d’héberger des jeux en ligne afin que vous ne soyez jamais à court de quelqu’un avec qui grimper sur le terrain. La cabine comprend le jeu original ainsi que Édition Tournoi NBA Jam et NBA Hangtime. Le prix n’a pas été confirmé, mais un représentant d’Arcade1Up dit qu’il devrait se situer entre 399 $ et 499 $.

Ce qui a vraiment attiré notre attention, cependant, c’est la nouvelle qu’Arcade1Up travaille sur une armoire avec Sega qui comprend Hache d’or: vengeance de l’additionneur de la mort, une version arcade de 1992 qui n’a jamais été portée sur aucun système domestique.

La cabine – qui devrait être lancée en mai – comprend également les versions arcade de Altered Beast, Shinobi, Wrestle War et l’original Hache d’or. Ces jeux sont essentiellement des ROM sous licence officielle fonctionnant via l’émulation, mais il est tout de même impressionnant de noter que Revenge of Death Adder – sans doute le zénith de cette série culte – obtient enfin une autre version après toutes ces années.

Cependant, vaut-il la peine de perdre 400 dollars sur une énorme machine pour y jouer? C’est à vous de décider, et nous espérons que le fait que cela se produise signifie que Sega pourrait potentiellement le publier sur d’autres plateformes, telles que le Switch, via sa gamme Sega Ages.

Croisez ces doigts (et ces épées).

.