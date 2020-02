Argent illimité, maisons gratuites et comment éviter de payer des factures! – HITC

Un tas d’argent triche pour Les Sims 4 sur PS4, y compris autant d’argent que vous le souhaitez, des maisons gratuites et comment éviter de payer des factures.

Les Sims 4 sont désormais disponibles sur PlayStation 4 en tant que titre PS Plus gratuit pour février. Cela signifie que vous pouvez jouer le rôle d’un dieu espiègle pour le prix de nada si vous possédez un abonnement PlayStation Plus. Pour ceux d’entre vous qui rêvent de la vie luxueuse d’une célébrité sans avoir à passer par toutes les luttes sanglotées dans les biopics aux appâts Oscar, dans cet article, vous découvrirez un tas de trucs d’argent afin que vous puissiez obtenir autant d’argent que vous le souhaitez tout de suite.

Il est approprié que Les Sims 4 soit l’un des titres PS Plus gratuits en février, car ce mois-ci marque le 20e anniversaire de la série. Pour nous célébrer tous en vieillissant, gris et plus près du seuil de la mort, EA a rendu le bain à remous. En plus de la série qui a 20 ans, EA a également publié le Tiny Living Stuff Pack sur PS4 et Xbox One après avoir été précédemment lancé sur PC uniquement.

Si PS Plus est la raison pour laquelle vous revenez à la série pour la première fois depuis de nombreuses années, vous trouverez ci-dessous comment utiliser les astuces et les hacks sur PS4.

Comment utiliser les astuces pour Les Sims 4 sur PS4

Vous devez tirer la boîte de triche pour utiliser les cheats pour Les Sims 4 sur PS4.

Cependant, avant de pouvoir utiliser la triche de votre choix, vous devez d’abord activer les hacks en tapant testcheats sur.

Afin de tirer vers le haut la boîte de triche, tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur les quatre boutons d’épaule en même temps. Ces boutons sont L1, L2, R1 et R2.

Avant de faire de la vie un jeu d’enfant pour vos Sims, vous devez d’abord savoir que l’activation et l’utilisation de cheats vous empêcheront de gagner des trophées avec votre ménage.

De plus, si vous souhaitez désactiver les tricheurs afin de rendre le jeu plus difficile et – pour être honnête – plus amusant, tout ce que vous devez faire est d’entrer les tests.

L’argent des Sims 4 triche sur PS4

Vous pouvez utiliser trois astuces pour les Sims 4 sur PS4.

Les tricheurs kaching ou bouton de rose les deux ajoutent 1 000 simoléons au solde de votre ménage, tandis que Motherlode ajoute un énorme 50 000.

Si vous voulez nager en espèces relativement rapidement, vous pouvez continuer à exploiter Motherlode tricher à plusieurs reprises.

Cependant, si vous voulez une quantité précise de pâte à votre porte dès que possible, vous pouvez simplement entrer argent [insert number here without brackets].

Pour ceux qui veulent rendre la vie de leurs Sims encore plus facile, vous pouvez également rendre toutes les maisons d’un quartier gratuites en entrant le code de triche freerealestate sur. Vous pouvez ensuite le désactiver ensuite avec freerealestate off.

Et, comme si tout ce qui précède ne suffisait pas, vous pouvez également empêcher vos Sims d’avoir à endurer les difficultés de la réalité qui accompagnent le paiement des factures.

La triche ménage autopay_bills true désactivera les factures pour votre ménage, tandis que la même triche avec faux au lieu de vrai les réactivera.

C’est tout l’argent triche et plus disponible pour Les Sims 4 sur PS4.

