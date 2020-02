Armoire NBA Jam d’Arcade1Up avec multijoueur en ligne maintenant disponible en précommande

Arcade1Up a présenté une gamme de nouvelles armoires d’arcade au CES 2020, et l’armoire NBA Jam avec une capacité multijoueur en ligne était parmi les premières de notre liste pour le meilleur du grand spectacle technologique. Maintenant, alors que Toy Fair 2020 démarre à New York, Arcade1Up a ouvert des précommandes pour ses nouvelles machines – NBA Jam, Frogger et Pac-Man 40th Anniversary Edition. Les trois machines peuvent désormais être commandées auprès de GameStop.

Le cabinet NBA Jam est capable de multijoueur en ligne sur les trois jeux inclus: NBA Jam, NBA Jam Tournament Edition et NBA Hangtime. Jusqu’à quatre joueurs sur quatre machines différentes peuvent jouer ensemble. Nous avons parlé à Arcade1Up au CES 2020, où la société nous a dit qu’elle avait travaillé pour autoriser la majorité des joueurs apparus dans le jeu classique.

Frogger, quant à lui, se concentre sur les jeux classiques de Konami. L’armoire comprend Frogger, Time Pilot et Time Pilot ’84. Nous avons joué à la machine Frogger au CES 2020 et avons été impressionnés par le chapiteau lumineux et l’art des panneaux de la grenouille jaywalking classique.

Enfin, les précommandes sont ouvertes pour Pac-Man 40th Anniversary Edition. Cette armoire présente des panneaux latéraux et des illustrations en faux grain de bois qui ressemblent à l’armoire Pac-Man d’origine. Les jeux inclus sont Pac-Man, Galaga, Pac-Man Plus, Super Pac-Man, Pac & Pal, Pac-Land et Pac-Mania.

Arcade1Up est à New York Toy Fair jusqu’au 25 février et présentera sa gamme complète d’armoires 2020 et d’autres produits de jeux rétro. Si vous êtes intéressé à voir ce qu’ils avaient au CES, consultez le guide de GameSpot sur la meilleure technologie de jeu rétro que nous avons vue au CES 2020.

Plus de couverture Toy Fair 2020:

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: la meilleure technologie de jeu que nous avons vue au CES 2020