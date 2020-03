ARMS aura un tournoi officiel et vous pourrez participer

Pendant les premiers jours de CommutateurNous étions très enthousiasmés par le potentiel du nouveau IP de Nintendo, ARMS. Nous espérions que ARMES pourrait avoir le même succès que Splatoon, mais malheureusement Homme de printemps et l’entreprise n’a pas généré le même bruit que Inklings.

Jusqu’à présent, nous n’avons pratiquement rien vu sur le jeu. Alors à l’improviste, Nintendo Je viens d’annoncer qu’un tournoi officiel en ligne est en cours. Le titre reviendra dans les arènes avec le ARMS North American Open Avril 2020.

Déchirez ces manches parce que #ARMS se joint à l’action de l’Open en ligne nord-américain! Place dans le top 8 et tu auras droit à 2500 Gold Points.

L’ARMS North American Online Open avril 2020 débute le 4 avril à 10 h 00 HNP, alors inscrivez-vous dès aujourd’hui! Https: //t.co/Sp37jaXwF3 pic.twitter.com/VbaWkVlJjW

– Nintendo of America (@NintendoAmerica) 23 mars 2020

Vous pouvez trouver plus de détails sur l’événement ici si vous souhaitez participer. Les inscriptions sont désormais ouvertes aux résidents de États-Unis, Canada et Mexiqueet restera ouvert jusqu’au 4 avril. Il y aura un total de huit gagnants du tournoi, et tous seront créanciers de 2500 Nintendo Gold Points.

