ARMS est libre de tester jusqu’au 6 avril si vous avez NSO

En tant qu’expert ARMS pour NextN, hier, il a déclaré qu’il était rare que Nintendo America décide de lancer un tournoi ARMS en ligne avec des points d’or pour le prix eShop maintenant et par inadvertance. Le jeu a eu plus d’un an sans nouveau contenu d’aucune sorte, ni support et a frappé et tonné cette annonce. C’était bizarre. Aussi rare qu’aujourd’hui, il est annoncé qu’un de ses combattants fera le saut vers Super Smash Bros.Ultimate (à partir d’ici, nous parions sur Min Min, le vainqueur des tournois de popularité) et l’annonce d’un essai gratuit du jeu complet à partir d’aujourd’hui. même du 26 mars au 6 avril. Quels complots Nintendo?

Jouez à ARMS si vous avez Nintendo Switch Online connecté jusqu’au 6 avril

ARMS était l’un de ces jeux qui sont sortis pendant les premiers mois de la Nintendo Switch. Un jeu de combat nouveau et original qui a basé sa mécanique sur la possibilité d’étirer les bras. Bien qu’il soit vrai que la sortie était un peu courte de contenu au fil du temps, elle comblait ces lacunes mise à jour après mise à jour. Comme il semble que les personnages d’ARM reviendront pour faire parler de la communauté Nintendo en annonçant que l’on va entrer dans Super Smash Bros.Ultimate, Nintendo a décidé de mettre le jeu complet gratuitement pour les joueurs qui paient le Nintendo Switch en ligne. De cette façon, le titre en ligne sera un peu réactivé et le jeu sera annoncé à plus de joueurs.

À partir de là, je veux profiter de l’occasion pour lancer ma prédiction folle: cette année, ARMS 2 est annoncé. utiliser toute cette seconde jeunesse du titre pour quelque chose, dans ce cas une suite. Enregistrez cette prédiction, car elle se réalisera!

