Arnold Schwarzenegger prête sa voix au prochain jeu Predator

Dans une interview avec The Arnold Fans, Arnold Schwarzenegger a révélé qu’il fournirait un travail vocal pour un prochain jeu vidéo Predator. On ne sait pas si ce jeu sera Predator: Hunting Grounds, un jeu multijoueur des personnes derrière vendredi 13: le jeu qui arrivera le 24 avril pour PS4 et PC.

Il a dit: «L’autre jour, Predator est arrivé et j’ai dit à ma petite amie:« Regardons le début. » Et nous avons fini par regarder le tout parce que ça tenait encore aujourd’hui. D’autres films ne résistent pas, mais des films comme Predator et le premier Terminator tiennent vraiment le coup et c’était vraiment amusant à regarder. Assez intéressant, une semaine plus tard, on m’a demandé de faire une voix off pour un jeu vidéo qui sortait sur Predator. C’était donc génial de le voir revenir dans cette humeur pour faire la voix off. »