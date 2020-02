Arrestation d’un Bouddha en pierre sur le chemin de Nintendo Switch

Circle Entertainment et Yeo, développeur des Amis de Ringo Ishikawa, ont annoncé que Arrestation d’un Bouddha en pierre, sera publié sur Nintendo Switch grâce aux commentaires qu’ils ont reçus de la version Steam (maintenant disponible).

Vous êtes un tueur professionnel en novembre 1976, vous êtes rapide et mortel. Vous avez de la chance oui, vous n’avez donc pas besoin de trop penser à vos actions, agissez simplement. Vous tuez d’un seul coup et vous n’échouez jamais. Vous n’avez qu’à lancer votre arme, car vous pouvez désarmer vos ennemis et utiliser leurs armes contre eux. Si vous devez fuir, il vous suffit d’utiliser un véhicule à proximité.

Vous avez un appartement dans le centre historique de la ville et si vous avez faim il vous suffit d’aller au café. En chemin, vous pouvez visiter le musée ou vous arrêter au cinéma pour vous divertir un peu. Si vous avez besoin d’un amant, on vient toujours. C’est votre quotidien, plein de situations mondaines qui vous font oublier une question. Question qui n’a toujours pas de réponse.

Arrestation d’un Bouddha en pierre Ils n’ont toujours pas de date de sortie officielle pour leur première sur la console Nintendo, mais nous continuerons à regarder. Sur le plan personnel, je sais que la description du jeu peut être un peu étrange et vague, mais il suffit de regarder la bande-annonce pour se rendre compte que nous pourrions faire face à un petit bijou indépendant pour Nintendo Switch.

Source

Voir aussi

Connexes