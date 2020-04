Arrêtez de tuer ce pauvre Fallst 76 Radstag

Il y a un nouveau mutant en ville, et ça vous mènera au trésor si vous n’êtes pas sociopathe.

Si vous jouez à Fallout 76 depuis la mise à jour de Wastelanders la semaine dernière, vous avez peut-être rencontré un nouveau type de cerf irradié appelé Radstag observateur. Il est amical et ne vous attaquera pas. Cela n’a pas empêché de nombreux joueurs, dont moi, d’en tuer un accidentellement, entraînés, car nous avons considéré presque tous les autres êtres vivants dans le désert comme une menace potentielle ou une source de butin.

Ceux qui ont épargné les créatures majestueuses en ont été récompensés. “YO IT M’A MENÉ À UNE PIÈCE ÉVIDÉE QUI AVAIT UN ENSEMBLE D’ARMURE COMPLÈTE”, a rapporté un joueur sur le subreddit du jeu. Il s’avère que si vous suivez le radstag pendant un court moment, cela vous mènera éventuellement à un petit trésor, y compris des armures et des fusils rares. Comme un porc aux truffes, mais pour des instruments de mort post-apocalyptiques.

Bethesda a confirmé dans un commentaire de Reddit sur un fil disant aux joueurs d’arrêter de tuer les pauvres que c’était bien leur but. Bien que cela crée une rencontre amusante et inattendue dans le jeu, on ne sait toujours pas quel est l’objectif final du radstag Observant. Peut-être sont-ils en fait des robots contrôlés à distance par une autre entité? Plus de preuves que rien n’est ce qu’il semble et Fallout 76 n’est qu’une grande expérience sociale?

La vérité est peut-être là-bas, mais pour l’amour des Appalaches, n’allez plus tuer ces radstags pour l’obtenir.

