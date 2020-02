Arrive-t-il sur PS4 et Xbox One après Steam Early Access? – HITC

Les sorciers de la côte

Baldur’s Gate 3 arrivera-t-il sur PS4 et Xbox One après Steam Early Access?

Annoncé à l’E3 2019 à travers une bande-annonce incroyablement brutale et inoubliable, Baldur’s Gate 3 arrive sur Steam en 2020 via le format Early Access. Cependant, les fidèles de PlayStation 4 et Xbox One veulent savoir si cela arrivera sur leurs consoles après sa sortie complète.

Malgré l’annulation par Sony des stands pour The Last Of Us Part 2, il y aura toujours des jeux passionnants à PAX East, y compris une révélation de gameplay pour le très attendu Baldur’s Gate 3.

Ci-dessous, vous découvrirez quand cette révélation de gameplay aura lieu, et si le projet de Larian Studio est actuellement prévu pour PS4 et Xbox One.

Le gameplay de Baldur’s Gate 3 révèle PAX East

La première séquence de gameplay de Baldur’s Gate 3 sera enfin dévoilée au PAX East.

Larian Studio a annoncé sur Twitter que le gameplay de Baldur’s Gate 3 sera présenté à PAX East le 27 février aux heures de 12:30 PST, 15:30 EST et 20:30 GMT.

Un invité spécial serait présent lors de la révélation, et il sera visible en direct sur YouTube pour ceux qui ne peuvent pas y assister en personne.

Quant à ce à quoi les gens peuvent s’attendre en termes de gameplay, le fondateur et directeur créatif de Larian, Swen Vincke, a simplement déclaré à Eurogamer en 2019 que le titre était entre de bonnes mains.

“C’est entre les mains de personnes qui aiment Dungeons & Dragons”, a déclaré Vincke. “Il y a énormément de gens ici qui se débrouillent complètement – il y a beaucoup de gens ici, en fait, pour qui [Baldur’s Gate] était leur premier RPG, ils veulent donc faire de leur mieux pour créer le meilleur jeu qu’ils aient jamais créé. Ils le prennent très, très au sérieux.

Mais c’est toujours nous qui le faisons – ce ne sont pas les gars originaux qui le font – donc vous verrez ce que nous pensons faire un bon RPG, en 2019 et à l’avenir. Attendez-vous à être surpris. “

Baldur’s Gate 3 sera-t-il sur PS4 et Xbox One?

Baldur’s Gate 3 n’a pas été annoncé pour PS4 ou Xbox One.

Au lieu de PS4 et Xbox One, Baldur’s Gate 3 n’a été annoncé que pour PC et Google Stadia.

Il arrivera sur Steam en format Early Access dans le courant de 2020, et – bien qu’il ne soit pas annoncé – il est possible qu’il atterrira sur les consoles Sony et Microsoft à un moment donné dans le futur.

Bien que ce sera probablement pour la PS5 et la Xbox Series X à la place, il y a de fortes chances que Baldur’s Gate 3 atterrisse sur les consoles Sony et Microsoft, car les éditions améliorées de Baldur’s Gate 1 et 2 ont toutes deux été disponibles sur Xbox One et PS4 dans Octobre 2019.

De plus, la série Divinity Original Sin de Larian Studio a atterri sur les deux consoles après le lancement de leur PC.

Donc, bien que cela ne soit pas confirmé, il est plausible que Baldur’s Gate 3 atterrisse sur les consoles à un moment donné dans le futur.

