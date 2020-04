Artifact a vu son plus grand nombre de joueurs simultanés en un an

6 avril 2020 – 10h39

L’artefact dérivé du jeu de cartes Dota de Valve a vu le plus grand nombre d’utilisateurs simultanés que les 12 mois précédents.

C’est selon Steamcharts – tel que rapporté par PCGamesN – qui montre que le titre comptait 535 joueurs simultanés le samedi 4 avril. Il s’agit du plus grand nombre d’utilisateurs du titre depuis mars 2019, lorsque Artifact a atteint un sommet de 810 joueurs.

Cela suit Valve annonçant qu’il allait organiser un test bêta fermé pour Artifact dans un proche avenir, ce qui signifie qu’une version de la version retravaillée du jeu est probablement proche d’être jouée par les joueurs.

Le titre a été lancé en novembre 2019 et a initialement vu un nombre décent d’utilisateurs – 55000 lors de son premier week-end – mais ce chiffre a rapidement diminué massivement. Le mois suivant, Artifact a vu une baisse de 81% des joueurs simultanés.

En avril 2019, Valve a déclaré qu’il reviendrait à la planche à dessin avec le jeu de cartes.

Editeur – PC Games Insider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le métier des jeux. Il a débuté au journal britannique MCV en 2013 et est devenu rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il a été embauché pour lancer PCGamesInsider.biz pour Steel Media avant de quitter le cabinet en octobre 2019.

Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.