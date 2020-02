arts pour célébrer l’anniversaire et le pass FEH controversé

Trois ans maintenant! Qui le dirait? La vérité est que Fire Emblem Heroes continue de nous accrocher de nombreux quotidiens grâce à sa formule d’incorporation constante d’événements et de changements, certains mieux que d’autres, tout est dit, mais nous l’avons avec une base d’utilisateurs assez solide. Pour célébrer cet anniversaire, nous pouvons participer à une série d’événements qui ont été répertoriés sur le site officiel avec beaucoup de détails: des festivals de héros de troisième année, aux défis, aux invocations gratuites avec un héros 5 étoiles garanti, aux combats de liens … même un cadeau de 333 grails héroïques pour tous ces utilisateurs Entrez dans Fire Emblem Heroes entre le 2 février et le 1er mars

Mais aujourd’hui, nous allons nous arrêter sur quelques questions curieuses liées à ce troisième anniversaire de Fire Emblem Heroes, le premier est Galerie d’images contenant de magnifiques illustrations de 12 de l’artisteC’est ce qui donne vie aux héros que nous aimons tant. Sous chaque image, vous pouvez voir le nom de son artiste.

Le (controversé) Fire Emblem Heroes Pass arrive avec plusieurs avantages de paiement

Vous pouvez être l’un de ceux qui aiment Fire Emblem Heroes sans dépenser un centime (en tant que serveur), mais il s’avère que cette application donne à Nintendo de très bons résultats avec ses avantages. Afin de les améliorer encore, un pass mensuel spécial a été annoncé qui donnera accès à des options qui, d’une part sont esthétiques, d’autre part elles donneront un grand avantage aux joueurs qui se font avec cette passe qui coûtera 11,49 euros par mois en Europe, et inexplicablement 9,49 dollars en Amérique, c’est-à-dire, une différence de près de 3 euros au changement actuel.

Héros lumineux: Lorsque vous obtenez le pass Fire Emblem Heroes, nous aurons accès à Glowing Heroes, une version améliorée des héros classiques de différentes régions qui comprendra de nouvelles illustrations, voix et une augmentation de chacune de ses statistiques en deux points. Vous pouvez obtenir deux de ces héros par mois, étant les premiers Lyn (entre le 5 et 24 février) et Cordelia (entre le 24 février et le 9 mars). Et que se passe-t-il si après des mois vous voulez avoir un héros précédent? Tout d’abord, vous devrez avoir un laissez-passer actif, et si c’est le cas, vous pouvez les acheter directement pour un prix non spécifié. À partir de mars, tous les 10 et 25 de chaque mois commenceront à arriver de nouveaux héros lumineux.

Missions spéciales: Ce pass proposera une série de missions qui fourniront des objets précieux tels que des orbes et des grails héroïques lors de l’accomplissement d’une série de tâches. Il y aura deux missions spéciales par mois.

Prise en charge étendue de l’invocateur: Le support d’invocateur, disponible pour tous les joueurs, nous donne la possibilité d’augmenter les caractéristiques du héros que nous choisissons. Avec le pass, nous aurons le soutien de l’invocateur étendu, ce qui nous permet de sélectionner jusqu’à trois héros pour améliorer leurs statistiques.

Réagissez: Avez-vous eu un mauvais virage? Rien ne se passe, avec l’option de “réagir” (pour savoir comment cela se traduit dans la version espagnole) vous permet de revenir au tour précédent si vos héros n’ont pas encore agi au tour en cours. Vous pouvez l’utiliser autant de fois que vous le souhaitez dans une bataille, sauf au Colisée ou aux châteaux éthérés, peut-être parce que vous êtes face à d’autres joueurs, et ce ne serait pas juste.

Démarrage automatique: Lorsqu’elle est activée, une carte sera répétée jusqu’à ce que notre résistance atteigne zéro. Il peut être utilisé dans la tour d’entraînement, dans la tempête (il changera automatiquement d’équipes) et dans la création de liens.

Il n’est pas surprenant que les fans de Fire Emblem Heroes soient un peu déçus de l’arrivée d’un pass qui, d’une part, a un prix abusif, et d’autre part, il profite à ceux qui le paient, par rapport aux utilisateurs qui ne le font pas Vous pouvez payer ces frais mois par mois. Cela se reflète dans les vidéos présentant les nouvelles du troisième anniversaire. Alors que la version anglaise accumule plus de 11 000 votes négatifs, les Japonais, avec beaucoup moins de visualisations, optent pour plus de 2 100 pouces vers le bas.

