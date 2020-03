Ash of Gods: analyse de la rédemption

Le genre de stratégie tactique, d’une manière ou d’une autre, a été étroitement lié aux consoles Nintendo. Les sagas comme Fire Emblem ou Advance Wars en sont des exemples clairs. Le premier est très présent sur Nintendo Switch avec un titre comme Fire Emblem: Three Houses comme une grande bannière du genre, tandis que le second est malheureusement tombé dans l’oubli et depuis quelques années, nous n’avons pu profiter d’aucune livraison. Heureusement, les joueurs ont reçu plus de titres ces dernières années, comme la trilogie de The Banner Saga ou les jeux omniprésents de Disgaea, qui a un bon répertoire à son actif. Désormais, les utilisateurs de la console hybride reçoivent une nouvelle proposition Ash of Gods: Redemption, qui après avoir traversé PC, vient d’arriver sur toutes les plateformes de la main de RavensCourt et Koch Media pour apporter un rôle plus tactique avec une formule où les combats sont combinés avec la prise de décision dans le plus pur style roman graphique. Tout cela, enveloppé dans une couche de fantaisie médiévale sombre.

Bienvenue dans un monde des plus grossiers

L’un des points qui suscitent le plus d’intérêt peut générer Ash of Gods: le rachat d’entrée est son réglage, qui est basé sur un monde de fantaisie médiévale sombre, cru et cruel. Ce thème au fil des ans a été développé à la fois dans les jeux vidéo et en dehors d’eux avec des œuvres telles que The Witcher ou Song of Ice and Fire en tant qu’exposants maximaux. Ainsi, le titre nous téléporte à Terminum, une terre menacée par d’étranges créatures appelées moissonneuses qui, comme vous pouvez le voir, ne sont pas amicales avec les humains et liquident chaque personne qui les rencontre à une époque où il appelle la récolte.

L’ensemble du script du jeu est sous le contrôle de l’écrivain russe Sergey Malitsky, qui façonne la quantité abondante de dialogues que l’aventure a. Après tout, le titre donne assez important pour son intrigue, influençant cela dans le jouable avec décisions narratives qui peut nous marquer un chemin totalement différent dans notre voyage. Choisir une option ou une autre influence également la relation que nous entretenons avec notre groupe, affectant morale ou loyauté envers les pairs. La chose intéressante à propos de tout cela est de voir comment ils nous offrent des situations où les options à choisir sont assez grises, quelque chose qui correspond très bien à l’univers créé et qui nous oblige à choisir soigneusement quoi dire à tout moment.

Survivre sur le champ de bataille

Heureusement, la route que nous parcourons dans Terminum va bien au-delà du choix des dialogues. De temps en temps, nous devons entrer sur le champ de bataille pour lutte et ainsi se déphaser selon les situations. Comme d’habitude dans le genre du rôle tactique, la gestion de nos unités est essentielle, car nous ne pouvons en choisir que six au maximum pour chaque match. C’est pourquoi, vous devez choisir soigneusement les personnages à utiliser dans les batailles, car chacun d’eux a différents attributs et classes. La variété est palpable depuis le début, où nous avons des unités éloignées telles que des magiciens ou des archers, des combattants au corps à corps avec une variété d’armes telles que des lanciers, des templiers, des guerriers ou des meurtriers, entre autres. Naturellement, chaque soldat est orienté pour remplir un rôle spécifique; Par exemple, les personnages les plus vitaux sont plus destinés à subir des dégâts et à fonctionner comme des chars.

Une fois que nos troupes sont réparties sur le terrain, nous commençons à nous déplacer sur la scène dans un système de changements. Dans chacun d’eux, nous ne pouvons utiliser qu’un personnage que nous n’avons pas utilisé dans les tours précédents, donnant la possibilité de déplacer l’unité à travers les différentes cases marquées en bleu et d’attaquer. Ce dernier fait que les combats peuvent être un peu lents à gérer une par une chaque unité, allongeant chaque bataille davantage du compte.

Différentes compétences peuvent également être utilisées, certaines d’entre elles peuvent améliorer nos attributs de résistance ou de défense, par exemple; d’autres nous permettent plutôt d’attaquer nos ennemis. Gérer l’utilisation des compétences est vitale, car beaucoup d’entre eux ont un temps d’attente pour être réutilisés. De plus, chaque personnage possède une barre d’énergie qui doit être contrôle, car lorsque nous dépensons, nous sommes plus vulnérables aux attaques et nous faisons deux fois plus de dégâts. Bien sûr, sa gestion est un élément à prendre en compte pour sortir victorieux de la bataille qui, avec les cartes, peut être un élément qui différencie l’équilibre vers la victoire. Ces cartes que nous avons mentionnées sont à usage unique en combat et nous donnent différents avantages comme la guérison d’une unité, par exemple. Comme on peut le constater, la stratégie est totale et comme nous allons, nous devons être prudent Avec toutes nos options.

Quant à la conception de chacun des affrontements, ceux-ci nous ont semblé améliorable. Pour commencer, votre conception a abouti quelque chose de simple et comme nous combattons plus de combats, nous continuons à lutter contre les mêmes ennemis, car il n’a pas un répertoire des rivaux les plus divers. Tout cela a ajouté à la lenteur en ce qui concerne la gestion des tours de combat, nous avons trouvé la note discordante de tout le calcul jouable de Ash of Gods: Redeptiom.

Dans les temps cruels, vous pouvez voir la beauté

Dès le début, peut-être le point le plus frappant de Ash of Gods: Redemption est son section artistique, qui continue de vous inviter à découvrir plus de cet univers. Visuellement, c’est un jeu spectaculaire grâce à la conception de chacun de ses personnages et scénarios, qui sont dessinés avec un style qui nous fait croire que nous sommes au milieu d’un film d’animation ou en train de lire une bande dessinée. Les animations ont aussi beaucoup à dire, puisque nous les avons trouvées très bon et fluide. On peut en dire autant de la performance du titre, qui ne diminue pas en aucun moment et ils font une version qui ne souffre pas de problèmes à cet égard.

Au contraire, le Traduction en espagnol nous avons trouvé quelque chose d’insouciant et très évolutif, car dans de nombreuses occasions, il est normal de trouver une faute d’impression dans chacun des nombreux dialogues que possède le titre. Quant à section sonore, nous avons trouvé un très bonne qualité et est utilisé d’une manière plus que juste pour créer l’ambiance et entrer dans cet univers plein de dangers.

Ash of Gods: Redemption – Les dieux ne pardonnent jamais

Ash of Gods: Redemption est une bonne option pour ceux qui préfèrent vivre plus d’expériences du genre de rôle tactique dans la console hybride. Son argument et sa mise en scène de dark fantasy sont également un élément très important, car nous avons jusqu’à trois intrigues communes dans le titre. Même ainsi, ils disent que les comparaisons sont odieuses et il n’y a rien de nouveau que le jeu RavensCourt boit très sensiblement dans The Banner Saga, en fait, même le développeur lui-même l’a affirmé. C’est quelque chose qui est évident et à tout moment, on cherche à créer une expérience similaire, qui, malheureusement, est loin du jeu vidéo stoïcien avec un thème viking.

Malgré cela, nous avons aimé Ash of Gods. Il est difficile pour lui de commencer et ses combats peuvent être quelque peu rudimentaires et simples, mais ils sont suffisamment divertissants pour travailler et nous faire entrer dans un argument intéressant, qui s’accompagne d’une section audiovisuelle meilleure et incroyable.

Nous avons analysé Ash of Gods: Redemption grâce à un code numérique fourni par Koch Media. Version analysée: 1.0.0

Une guerre divine des plus tactiques

Ash of Gods: Redemption est un titre intéressant pour tous les amoureux du genre tactique. Soit pour celui qui vient de débuter, soit pour le joueur le plus vétéran. Ses combats, bien qu’améliorables, nous laissent une bonne poignée de bons moments et dans le récit comme toute sa section audiovisuelle, c’est assez bon.

PROS

La fantastique section artistique et sonore avec laquelle il a

Il est jouable et possède un contrôle tactile dans sa version de Nintendo Switch

Votre script et votre univers sont très bien conçus

CONS

Votre traduction est quelque peu améliorable

Les combats peuvent être rudes et lents

