Ash Williams fuit à nouveau pour Mortal Kombat 11

Il est presque évident que Mortal Kombat 11 Vous recevrez un deuxième lot de caractères téléchargeables avec les éventuels Pack Kombat 2. Et parmi ces combattants, est Ash Williams, de la franchise The Evil Dead. Une fois de plus, Warner bros. a foiré, et l’arrivée de Ash Le jeu de combat populaire a été essentiellement confirmé.

Par un e-mail qui WB envoyé hier pour annoncer l’arrivée de Spawn à MK 11, vous pouvez lire ce qui suit à la fin du message:

Le caractère “ASH” de “ARMY OF DARKNESS” est autorisé par Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. ARMY OF DARKNESS TM & © 1993 Orion Pictures Corporation. © 2019 année de développement-distribution. Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Tous droits réservés. »

Comme je l’ai mentionné plus tôt, ce n’est pas la première fois que Warner filtrer le personnage. Juste après le Kombat Pack 1, les joueurs de MK 11 ont été accueillis avec un message dans le jeu qui mentionnait essentiellement l’inclusion de Ash. Vous pouvez voir ce message par vous-même en cliquant sur le lien suivant.

Via: Game Revolution

