Ashe Mardi Gras Twitch gouttes et défis – Comment obtenir la peau et les sprays – HITC

Tout ce que vous devez savoir sur les défis d’Ashe Mardi Gras pour débloquer sa peau et comment obtenir ses gouttes Overwatch Twitch pour obtenir ses sprays.

L’événement Overwatch Ashe Mardi Gras a débuté. Cela a introduit des «réservoirs terrifiants» via le mode expérimental, mais il a également mis en place un tas de défis pour débloquer la peau du Mardi Gras Ashe qui est franchement magnifique. Non seulement cela, mais il y a aussi de nouveaux Twitch Drops qui peuvent vous offrir des sprays soignés et mignons.

Jeff Kaplan a taquiné les changements de Mei dans un futur patch, mais avant cela, les joueurs d’Overwatch peuvent travailler pour déverrouiller le skin Mardi Gras Ashe qui n’est disponible que pour une durée limitée. De plus, les joueurs peuvent également activer Twitch Drops pour obtenir des sprays Ashe adorablement mignons.

Comme si ce n’était pas déjà une bonne nouvelle, alors vous serez encore plus heureux d’apprendre qu’aucun des défis n’est trop exigeant. Cela signifie que vous devriez être en mesure d’obtenir tout ce qui est proposé assez facilement.

Quels sont les défis de l’événement Ashe Mardi Gras dans Overwatch?

Les défis de l’événement Ashe Mardi Gras pour Overwatch sont les suivants:

Gagnez trois matchs

Récompense: icônes de joueur Mardi Gras et Mardi B.O.B

Gagnez six matchs

Gagnez neuf matchs

Récompense: peau épique de Mardi Gras Ashe

Vous pouvez gagner des matchs en Quick Play, Competitive Play ou Arcade pour finalement débloquer le magnifique skin Mardi Gras Ashe qui n’est disponible que pour déverrouiller d’ici le 9 mars.

Cependant, en plus du costume soigné d’Ashe Willy Wonka, vous pouvez également déverrouiller certains sprays en activant Twitch Drops.

Comment obtenir les gouttes Twitch Overwatch Ashe Mardi Gras

Vous devez associer votre compte Blizzard à votre profil Twitch pour obtenir les gouttes Twitch Overwatch Ashe Mardi Gras.

Pour activer et être éligible aux Overwatch Ashe Mardi Gras Twitch Drops, connectez-vous simplement à Twitch, passez aux paramètres et connectez votre compte Blizzardbattle.net sous Connexions.

Blizzard note que regarder des chaînes en streaming dans la catégorie de jeu Twitch Overwatch vous rapportera les récompenses.

Overwatch Ashe Mardi Gras Twitch Drops récompenses

Les récompenses Overwatch Ashe Mardi Gras Twitch Drops sont les suivantes:

Regardez deux heures

Récompense: King Cake Ball Spray

Regarder quatre heures

Récompense: sprays Semlor et perles

Regardez six heures:

Spray Rex, Red Death et Carnivals

Et c’est tout ce que vous devez savoir sur la façon d’obtenir les récompenses Twitch Drops de l’événement Ashe Mardi Gras Overwatch.

Dans d’autres nouvelles, les meilleurs jeux qui sortiront en mars 2020 pour PS4 et Switch – Pokémon Mystery Dungeon, Animal Crossing et Persona 5 Royal