Assassin’s Creed: Odyssey est libre de jouer ce week-end

Par Sherif Saed,

Mardi 17 mars 2020 16:22 GMT

Ce week-end, vous pourrez accéder gratuitement à Assassin’s Creed: Odyssey.

Ubisoft a annoncé les détails d’un nouveau week-end gratuit pour Assassin’s Creed: Odyssey. Disponible sur PC, PS4 et Xbox One, le week-end gratuit vous donne accès au jeu complet, et votre progression se poursuivra sur l’essentiel si vous l’achetez.

Le week-end gratuit est disponible à partir du jeudi 19 mars et jusqu’au dimanche 22 mars. Il démarre à 12 h 00, 3 h 00 HE, 7 h 00 Royaume-Uni sur PS4 / Xbox Oneet quatre heures plus tard sur PC. Assassin’s Creed: Odyssey est un jeu gigantesque, vous pourrez donc le pré-charger plus tard dans la journée sur Uplay et via le PlayStation Store sur PS4.

Pour les joueurs sur Xbox One, un abonnement Xbox Live Gold valide est requis. Vous n’avez pas besoin d’une connexion Internet constante pour jouer sur n’importe quelle plateforme, juste pour commencer l’expérience.

L’ensemble romain d’Ezio récemment ajouté sera également disponible pour être débloqué via les récompenses Ubisoft Club.

