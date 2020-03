Assassin’s Creed: Origins ‘Salim fonde un nouveau studio au Royaume-Uni

La voix du protagoniste d’Assassin’s Creed: Origins Beyek, Abubakar Salim (photo), a fondé un tout nouveau studio de jeux au Royaume-Uni.

La nouvelle aventure de l’acteur et producteur nominé aux BAFTA s’appelle Silver Rain Games. Salim est accompagnée de l’ancienne responsable du programme des Jeux de la BAFTA, Melissa Philips, qui dirige le studio. L’entreprise a également embauché une «équipe de développeurs en pleine croissance».

Salim est surtout connu pour avoir joué Beyek dans le jeu égyptien Assassin’s Creed: Origins, qui a été lancé en 2017. Il a également exprimé le personnage de Rokhan dans l’extension Battle for Azeroth de World of Warcraft ainsi que celui du Guide dans The Brave Plan’s The Bradwell Conspiracy.

Il a également utilisé ses talents en dehors de l’industrie des jeux, apparaissant dans l’émission Raised by Wolves de HBO, ainsi que Prime Video’s Informer et Jamestown, qui a été montré sur Sky 1. Oh, et il a également prêté ses talents vocaux à Thomas & Friends: Grand monde! De grandes aventures! Le film (Ed – c’est beaucoup d’exlamations!)

«L’industrie des jeux est tellement inspirante. J’ai grandi dans les jeux, il est donc naturel de faire le saut dans leur création “, a déclaré Salim.

«Je veux pouvoir redonner à une industrie et un public qui m’ont soutenu et, espérons-le, apporter une nouvelle perspective à la table.»

Phillips a ajouté: «C’est extrêmement excitant de commencer à travailler sur une nouvelle adresse IP. Nous sommes actuellement au stade de prototype. Nous sommes impatients d’entendre tous les niveaux de talents qui pourraient potentiellement s’intégrer à notre équipe et chercherons des opportunités de financement au cours des prochains mois. »