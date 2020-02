Assassin’s Creed Syndicate gratuit sur la boutique Epic

Deux nouveaux jeux gratuits désormais disponibles sur Epic Store

Depuis le 20 février, deux nouveaux jeux sont gratuits sur Epic Store jusqu’au 27. Nous avons pensé que nous pourrions vous les expliquer et vous donner un bref aperçu de ce qu’ils sont.

Faeria:

Faeria est un jeu de stratégie au tour par tour de constructeur de deck. Il contient jusqu’à 300 cartes à collectionner et possède un plateau vivant dynamique qui est réactif au jeu. Faeria a également des missions coopératives et plus de 100 heures de jeu. Il a des pratiques de monétisation dans le jeu, mais si cela ne vous dérange pas, cela vaut vraiment la peine d’être téléchargé gratuitement. Le voici sur la boutique Epic. Découvrez certains de ses commentaires ici!

Assassins Creed Syndicate:

Après la parodie qui a été le lancement d’Assassins Creed Unity, Syndicate a réussi à apaiser les inquiétudes quant à la fin de la franchise. Bien qu’il ait été suivi par les bien meilleures origines deux ans plus tard, Syndicate était toujours un jeu très solide. Il présente le gameplay assassin de la franchise tout en offrant deux protagonistes principaux et une multitude de nouveaux gadgets. Son emplacement à Londres de l’ère victorienne correspond parfaitement au thème du sentiment industriel et a offert à l’équipe une chance de s’éloigner de l’histoire d’Ezio Auditore de manière intéressante et la voici sur la boutique Epic. Jetez un oeil à certains de ses commentaires ici!

Qu’est-ce que tu penses? Jouerez-vous les deux? Êtes-vous satisfait de cette offre Epic Store? Faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous ou via la page Facebook de DGR! Assurez-vous également de vous abonner à notre chaîne YouTube ici!

