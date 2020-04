Assassin’s Creed Valhalla confirmé: il a déjà une date pour sa présentation – VIDEO

De nombreux joueurs ont profité des formidables opportunités présentes dans les titres Assassin’s Creed, étant l’un des plus appréciés Assassins Creed Odyssey, un titre qui nous a emmenés dans la Grèce antique et qui proposait toutes sortes de nouveautés qui se sont parfaitement adaptées à la saga. Mais, après une longue attente et toutes sortes de rumeurs, le grand moment est enfin arrivé.

D’Ubisoft Chine, l’arrivée d’une annonce a été confirmée aujourd’hui pour connaître les dernières nouvelles de la saga. Un avis que, quelques heures plus tard, elle a été remplie par l’émission d’un dans lequel, au fil du temps, nous vérifions comment un designer professionnel assemblait lentement l’image qui nous montrait le décor du nouveau jeu.

Alors que nous pouvions voir la silhouette du guerrier, sur les côtés il nous plaçait dans un environnement de terre et un autre d’eau. Une façon de voir le contraste qui devenait de plus en plus détaillé au fil du temps. Jusqu’à ce que finalement les joueurs trouvent grandes références avec le monde viking, comme les bateaux ou les vêtements des personnages qui ont lentement pris leur place à l’écran.

La plus grande surprise est venue à la fin du dessin, quand Ubisoft a finalement confirmé Assassin’s Creed Valhalla, qui aura son Présentation officielle le 30 avril à 17h00. Une première qui montrera non seulement plus de détails sur son cadre, mais aussi dans ses moindres détails son gameplay et, on l’espère, une présentation de son histoire.