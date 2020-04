“Assassin’s Creed Valhalla” est officiellement annoncé par Ubisoft

La vague de spéculation qui a émergé depuis l’année précédente a pris fin. Ubisoft l’a officialisé Assassin’s Creed Valhalla, le nouvel épisode de la populaire franchise des assassins. Comme certains rapports l’avaient prévu, le jeu sera fixé à l’époque viking. Cependant, pour profiter de votre première bande-annonce nous devrons attendre demain. Selon la distribution française, l’avance sera débloquée au point de 17h00 d’Espagne ou 10h00 du Mexique.

Regardez la première mondiale d’Assassin’s Creed Valhalla le 30 avril à 8h PDT / 17h CEST. #AssassinsCreed – Assassin’s Creed (@assassinscreed) 29 avril 2020

Bosslogic, l’un des artistes les plus reconnus du moment, a été choisi par Ubisoft pour créer une illustration d’Assassin’s Creed Valhalla lors d’une diffusion en direct. Le flux a duré plus de 5 heures; Le résultat final incroyable peut être vu dans l’image qui accompagne cette publication. Le personnage principal sera un Viking, répondant ainsi à certaines des plus grandes demandes des fans de la saga. Bien sûr, pour le moment, nous ne connaissons pas son nom.

Ce sera le premier jeu Assassin’s Creed sur les consoles de nouvelle génération

Assassin’s Creed a fait une pause après les sorties réussies d’Origins et d’Odyssey, dont la réception a permis à la franchise de revenir aux premières places. Cependant, la société française a décidé d’attendre deux ans pour lancer un nouveau titre, probablement pour éviter de tomber dans la surexploitation de votre propriété intellectuelle.

Et c’est que les titres d’Assassin’s Creed ont cessé d’être pertinents à un moment donné en raison de leurs sorties annuelles. Une série d’échecs a amené Ubisoft à parier sur le renouvellement de la franchise et l’élévation de ses standards de qualité. Valhalla ne sera pas n’importe quelle livraison, car elle marquera les débuts des tueurs sur les consoles de nouvelle génération, la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Nous regarderons la bande-annonce demain.

