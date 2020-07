Assassin’s Creed Valhalla Gameplay LEAKED

30 minutes de jeu Assassin’s Creed Valhalla ont été divulguées (Image: Ubisoft)

Le 5 juillet, 30 minutes de jeu mettant en vedette Assassin’s Creed Valhalla ont été publiées sur Internet. Alors qu’Ubisoft a essayé de supprimer ce gameplay de YouTube et d’autres plateformes, beaucoup l’ont vu. Après l’avoir regardé moi-même, je peux confirmer avec une quasi-certitude qu’il s’agit d’un vrai gameplay. Pour le moment, nous ne savons pas de quel stade de développement les images proviennent. Cependant, les gens en ont vu assez pour commencer à commenter le jeu. Je vais essayer de résumer ce que j’ai appris du gameplay ici.

Annonces :

Premièrement, le jeu est un RPG. Comme les jeux Assassin’s Creed les plus récents, la nouvelle entrée de la série s’éloigne d’une expérience plus orientée vers l’action. Au lieu de cela, il offre de grandes quantités de personnalisation pour les équipements et les armes. Ajoutez à cela un grand monde ouvert qui essaie d’imiter The Witcher 3, et Valhalla tombe fermement dans la catégorie RPG.

Cependant, le jeu auquel Assassin’s Creed Valhalla ressemble le plus est son prédécesseur, Assassin’s Creed Odyssey. Le combat semblait en grande partie identique dans le clip de gameplay, avec une dépendance similaire à des capacités spéciales dans les combats. Comme dans Odyssey, ces capacités ont des icônes en bas à gauche de l’écran (et sont mappées sur différents boutons). Également similaire à Odyssey, Valhalla donne au joueur le choix entre un protagoniste masculin ou féminin. Dans le gameplay, le joueur utilise le rôle principal féminin, Eivor.

Parce qu’Ubisoft est impatient de supprimer toutes les images divulguées d’Internet, nous ne montrerons aucun gameplay ici. Cependant, vous pouvez facilement le découvrir sur YouTube dès maintenant. Bien que nous ne sachions pas à quel stade de développement en est le jeu, le gameplay nous a montré un peu à quoi s’attendre. Vous pouvez vous attendre à un meilleur aperçu du jeu lors de l’événement Ubisoft Forward du 12 juillet.

Pour plus d’informations sur Assassin’s Creed Valhalla, pourquoi ne pas consulter et vous abonner à notre chaîne YouTube ici! Vous avez une astuce d’actualité ou vous souhaitez vous impliquer? Écrivez-nous à [email protected]

PLUS: Shadow Warrior 3 bientôt disponible

PLUS: Plusieurs jeux de Square Enix en juillet et août