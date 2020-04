Assassin’s Creed Valhalla mise sur Vikings et nous connaissons déjà la date de sa première bande-annonce

Le nouveau jeu vidéo de la franchise confirme son cadre avec une illustration de BossLogic qui était attendue.

Au cours des dernières heures, il y avait déjà des spéculations sur l’annonce possible du nouveau Assassins Creed et nous l’avons ici.Ubisofta présenté le nouveau chapitre tant attendu de cette saga déjà vétéran d’aventures d’action en monde ouvert, qui, comme cela avait été dit ces derniers temps, parie sur laThème viking. Autrement dit, pour connaître les détails de l’Assassin’s Creed Valhalla déjà confirmé, nous devrons attendre quelques heures. La société française a convoqué des utilisateurs à ce jeudi, à partir de 17h00 (heure de Madrid) / 10h00 (heure CDMX), pour voir lepremière bande-annonce de jeu vidéo.

Le découvrir a été une expérience en soi, car Ubisoft a choisi de présenter son jeu vidéo avec un artiste dessinant en direct la couverture du nouveauAssassins Creed Valhalla. Le processus a pris environ huit heures au cours desquelles nous avons vu, seconde par seconde, commentBossLogicil a façonné une illustration imposante qui, avec une certitude croissante, indiquait le cadre nordique. La scène montre deux endroits différents: une zone glacée, avec des bateaux vikings naviguant, et une autre plus typique de l’Europe médiévale, avec un château en ruine tandis que, sur la pente, une bataille est livrée. Et au centre de la scène, le nouveauprotagonisted’Assassin’s Creed.

De nouveaux détails émergent sur Internet: le héros en question s’appelleEivor, “défenseur” en langue proto-nordique. Être accompagné d’un oiseau, comme cela a été la tradition dans la saga, bien que cette fois ce sera uncorbeau(représentant Odn) au lieu d’un aigle. Son histoire se déroule dans leInvasion vikingdes peuples saxons se sont installés en Grande-Bretagne dans le9ème siècle, nous voyagerons donc sûrement à travers les régions de Mercie et du Wessex en quête de libération. Nous dissiperons bientôt tous les doutes à ce sujet.

De cette façon, Ubisoft continue d’explorer différents lieux et lieux historiques après le bon goût de la bouche laissée par la Grèce antique d’Assassin’s Creed: Odyssey et l’Egypte ancienne d’Assassin’s Creed: Origins pour mentionner les deux œuvres les plus récentes d’une série qui a donné sa première étapes en 2007, lors de la Troisième Croisade en Terre Sainte et qui a laissé plus d’une vingtaine de titres derrière elle.

En savoir plus sur: Assassin’s Creed, Ubisoft et Assassin’s Creed Valhalla.

.