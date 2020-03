Assault Android Cactus + Pré-commandes physiques pour le commutateur ouvert le 12 mars

Après sa révélation de sept nouveaux titres en février, Super Rare Games a maintenant partagé les détails de la première sortie du lot, Assault Android Cactus +. Les précommandes seront mises en ligne pour le jeu le 12 mars, exclusivement sur le site Web de Super Rare Games, et cela vous coûtera 29,99 £ / 32,62 $ USD (ou l’équivalent régional).

L’édition physique Super Rare est limitée à un total de 4000 unités et comprend un manuel en couleur de 20 pages, des illustrations intérieures, un autocollant exclusif, ainsi que trois cartes à collectionner sélectionnées au hasard dans un ensemble de cinq cartes.

Au cas où vous vous poseriez la question, le jeu est décrit comme un jeu de tir à double bâton de style arcade situé dans un univers de science-fiction vivant. Le joueur incarne le gendarme junior Cactus qui doit répondre à un appel de détresse et se retrouve bloqué sur un cargo spatial paralysé attaqué par ses propres robots.

Avec un mécanisme de batterie qui s’épuise au lieu de vies, Assault Android Cactus + met les joueurs au défi de penser vite et de tirer plus vite. Chargez tête la première dans une armée de robots réaménagés, transformant des scènes et des affrontements massifs de boss.

