Assembler les modèles Pokémon de Bandai est rapide, amusant et légèrement horrible

Plus tôt ce mois-ci, Bandai et Bluefin ont annoncé la sortie en Amérique du Nord des kits de modèles Pokémon de Bandai Spirits Hobby, à commencer par Pikachu, Eevee et Mew ce printemps. Hier soir, j’ai réuni les trois. Cela ne m’a pris qu’une heure environ, et je n’ai été que légèrement traumatisé par le visage en plastique creux de Pikachu.

Les kits PokePla sont parfaits pour les gens qui commencent à assembler des modèles. Ils ne nécessitent ni peinture ni colle. Bien que je recommande généralement un outil de snipper pour retirer les pièces de leur cadre en plastique, les pièces de ces kits se détachent facilement et j’ai pu gratter tout excès de plastique avec un ongle. Le seul outil que je recommanderais est une paire de pincettes pour appliquer des autocollants, car ils sont si petits. Alors que les kits importés peuvent être achetés sur Amazon à un prix élevé, les versions nord-américaines ne coûteront que 10 $ pour Mewtwo et Eevee et 8 $ pour Pikachu.

Chaque boîte contient un ensemble d’instructions et un sac en plastique rempli de pièces Pokémon. C’est comme jeter un œil dans le coffre d’un tueur en série.

Le livret, lu de dos, est un guide pratique sur la façon de décomposer un Pokémon en pièces. Je suggère de lire d’avant en arrière. Commencez par la partie qui dit gaiement: «Faites sa tête!» L’accord d’Eevee est qu’il est livré avec deux visages.

C’est une construction intelligente, la façon dont les yeux et la bouche de Pikachu fonctionnent. Les deux sont des inserts en plastique colorés qui permettent au noir et au rouge de traverser le cadre du visage ou le crâne Pikachu. Une fois inséré, tout est parfaitement normal et pas du tout terrifiant.

Attends, je peux arranger ça. Juste besoin d’assembler le corps.

C’est encore assez mauvais, mais ça se rassemble. Il suffit d’avoir des bras, des oreilles et une queue.

Et nous l’avons. Pikachu aux yeux morts et à la bouche sanglante avec une queue détachée. Je suppose que je devrais appliquer les autocollants.

Et.. Voila. De la pile de pièces Pika à mon partenaire Pikachu en environ 20 minutes. Ses petits bras bougent. Ses oreilles changent de position lorsque vous bougez la tête. Il est sacrément cool pour un kit de modèle peu coûteux que vous construisez vous-même.

Les deux visages d’Eevee peuvent être échangés à volonté. L’un est aux yeux brillants et souriant. L’autre a la bouche ouverte et les yeux plissés de pure joie. Le mien utilise le visage à bouche ouverte, car il est plus facile d’appliquer l’autocollant de la langue que les minuscules autocollants blancs du globe oculaire.

Avec des pattes avant qui pivotent sur un joint à rotule, des oreilles rotatives, une queue réglable et une crinière segmentée pour permettre le mouvement, Eevee est beaucoup plus articulé que Pikachu. Mais ils sont toujours les meilleurs amis.

Enfin, nous avons le tas de pièces violettes mélangées qui attendent d’être Mewtwo.

Mewtwo n’est pas un Pokémon mignon à tête géante comme Pikachu et Évoli. Il n’obtient aucun insert facial, juste deux moitiés de tête et des autocollants pour les yeux. Il compense son manque de complexité crânienne avec un corps très alambiqué.

Il y a plusieurs pièces mobiles en jeu dans Mewtwo. L’idée est que, une fois assemblé correctement, les gens peuvent déplacer sa queue afin de lever et d’abaisser son bras droit, comme s’il était sur le point d’attaquer.

Le mien ne fait pas ça. Je sais ce que j’ai fait de mal. Finalement, je vais démonter la figure et la réparer. Mewtwo a toujours l’air très cool, même si son bras ne se lève pas. Surtout quand il monte sur son support transparent à côté de ses homologues plus petits et plus moelleux.

Assembler les kits de modèles Pokémon de Bandai Spirits Hobby était une belle façon de passer environ une heure. J’ai allumé un Netflix, j’ai bu un verre de boisson pour adultes et j’ai mis tranquillement mes Pokéfriends en place. J’espère que les bons souvenirs l’emporteront sur ceux des monstres de poche décapités aux yeux morts sur mon bureau.

