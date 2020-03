Assemblez avec soin et Biped sont nos joyaux indépendants cette semaine

Nous avons arraché une poignée de joyaux indiens au cours du dernier mois, et aujourd’hui ne fait pas exception. Nous n’avons peut-être pas autant de recommandations que la semaine dernière, mais elles sont tout aussi savoureuses. Permet d’y arriver.

Hot indie games week du 9 mars

Assemblez avec soin

Vous vous souvenez peut-être de Assemble with Care comme l’un des premiers jeux d’Apple Arcade. C’est aussi le dernier jeu d’Ustwo, les créateurs de Monument Valley.

Le développeur a annoncé cette semaine qu’Assemble with Care sera sa toute première version PC à arriver sur Steam le jeudi 26 mars. Assemble with Care est un jeu de puzzle avec une présentation ingénieuse.

Vous passez la plupart de votre temps à réparer les radios, caméras et autres appareils de tous les jours pour les gens; en les retournant dans tous les sens, en les séparant lorsque vous essayez d’identifier pourquoi ils ne fonctionnent pas. Bien sûr, vous devrez également les remonter, c’est là que les choses deviennent délicates.

Assembler avec soin devient encore plus intéressant au fur et à mesure que vous approfondissez, car l’histoire explore l’attachement des personnages aux objets et comment nous trouvons parfois un abri pour garder certaines choses bien entretenues. Le style artistique et la musique emblématiques d’Ustwo compliqueront la tâche, même lorsque vous êtes coincé.

Il peut être le vôtre pour le petit prix de 8 $, et vous pouvez le souhaiter dès aujourd’hui sur Steam.

Bipède

Il semble que nous assistons à une renaissance dans le genre coopératif local. Le succès d’Overcooked – et beaucoup de ses semblables – n’est qu’une indication que les fans de coopératives locales se développent, et les développeurs commencent également à inventer des scénarios intéressants qui pourraient faire crier deux partenaires coopératifs.

Biped est le dernier jeu des studios NEXT, qui a jusqu’à présent créé des expériences très variées. Dans Biped, chaque joueur contrôle un mignon petit robot bipède. Les sticks analogiques de votre manette, ou les boutons gauche / droit de la souris, mappent chacun leurs jambes individuelles.

L’astuce est que les deux joueurs doivent travailler ensemble pour naviguer dans le monde du jeu et résoudre ses énigmes. Ce style de jeux de puzzle coopératifs n’est certainement pas unique à Biped, mais l’ajout de co-dépendance et de contrôle des membres apporte une nouvelle dimension à l’expérience.

Biped a annoncé sa date de sortie cette semaine. Il arrivera sur Steam le jeudi 26 mars. Il est également en développement pour PS4 et Switch.

Jeux auxquels vous pouvez jouer ce week-end

Force de défense de la Terre

Earth Defence Force est une série dont nous avons rarement l’occasion de parler sur VG247. Ce n’est pas le seul, bien sûr, mais EDF est une créature particulièrement bizarre qui est à la fois incroyablement facile à vendre et impossible.

Earth Defence Force n’est pas exactement un jeu indépendant, mais il est tellement différent de la plupart des jeux qu’il pourrait tout aussi bien l’être. Il s’agit essentiellement d’un jeu de tir sur des bugs extraterrestres géants. Parfois, vous faites cela dans un jetpack, ou un mech, d’autres fois vous n’êtes qu’un grognement avec un lance-roquettes.

Ce qui rend Earth Defence Force – l’un d’entre eux – spécial, c’est qu’il n’est conforme à aucune des sensibilités de conception que nous attendons des jeux modernes. EDF a toujours existé dans une bulle, et il a parfois l’impression que ses créateurs n’ont jamais joué à aucun autre jeu vidéo.

Il est plein de menus encombrés, de dialogues de confirmation incessants et d’une interface utilisateur empilée qui semble avoir été créée dans Excel. Il a des problèmes de jeux vidéo résolus il y a une décennie. Mais par Dieu, une fois que vous aurez commencé, vos yeux scintilleront comme si vous rencontriez des jeux vidéo pour la première fois. Si vous aimez les jeux d’action qui ne se soucient pas des concepts archaïques comme le maintien d’une cible de framerate, donnez des conneries sur l’histoire ou la narration, ou même prenez la peine d’embaucher des comédiens qui sonnent mieux que les stagiaires en studio, EDF est votre jeu. Et si vous ne le faites pas, son absurdité et son audace valent la peine d’être vécues en personne.

D’ici lundi, la série est en vente sur Steam. Ce sont surtout des creux historiques, c’est donc le moment idéal pour voir la lumière. À 10 $, Earth Defence Force 4.1: The Shadow of New Despair est une excellente entrée dans cette franchise extraterrestre, mais EDF 5 est également à prix réduit.