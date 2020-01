Assistez à la série la plus atroce de Street Fighter V de tous les temps

Les compétitions de jeu de combat sont tendues quelles que soient les circonstances, mais un moment récent d’un tournoi local à New York prend le gâteau comme peut-être la manche la plus angoissante de Street Fighter V que j’ai vue depuis la sortie du jeu.

Le champion de la Coupe Capcom Derek “iDom” Ruffin et la légende du jeu de combat Sanford “Santhrax” Kelly se sont rencontrés lors de la finale des vainqueurs de la catégorie Street Fighter V lors du Next Level Battle Circuit d’hier soir, en utilisant respectivement Poison et Sagat. Sans surprise, iDom a pris une avance rapide de 2-0 sur le vétéran, et avec seulement un tour à faire, il semblait être sur le point de remporter une victoire dominante. Mais Santhrax n’était pas encore décédé. Après avoir survécu à un super mort imminent, il a lentement réduit la santé d’iDom en un ruban imperceptible. Avec les deux joueurs vivant sur une prière, tout se résumait à qui pouvait décrocher un coup en premier.

Dans tout autre jeu, la stratégie pour Santhrax est simple: lancez des boules de feu en tant que Sagat et essayez d’attraper le blocage d’iDom. Mais parce que Street Fighter V n’a pas de jetons tués – réduisant la santé d’un adversaire à zéro grâce aux minuscules dégâts qu’ils subissent en bloquant certaines attaques – sauf par le biais de supers, il devait soit avoir de la chance avec une seule attaque ou créer une situation dans laquelle il pourrait forcer iDom à bloquer son super mouvement. iDom, d’autre part, avait un léger avantage en ce qu’il pouvait simplement échanger des coups sûrs avec Sagat et gagner le match car il était déjà en haut d’un tour.

Même sans jetons tués, les boules de feu de Sagat ont joué un rôle important dans la stratégie de Santhrax. En produisant un flux constant de projectiles, il a pu rester en dehors de la portée d’iDom avec Poison et pousser lentement le champion de la Coupe Capcom dans le coin. Le dos contre le mur, les options d’iDom étaient limitées et Santhrax s’en est servi pour imposer son propre rythme pendant le match. Cela dit, Poison est capable de tenir ses adversaires à distance avec son fouet, ce qui signifie que Santhrax ne pouvait pas précipiter aveuglément iDom malgré son avantage. En fin de compte, Santhrax a joué sur un kara uppercut – une technique de haut niveau par laquelle les joueurs peuvent ajouter de la portée à leurs attaques en annulant une normale sentie dans un mouvement spécial – et a pris iDom en train de glisser, lui donnant le tour et gardant ses espoirs dans finales des vainqueurs.

Que Street Fighter V soit meilleur sans tuer des puces est une discussion pour un autre jour, de préférence avec des gens plus intelligents que moi. L’incapacité des joueurs à gagner avec des dégâts de jetons ici, cependant, a créé une situation captivante et nuancée qui a permis au vétéran compétiteur de remporter la victoire grâce à son niveau d’expérience. iDom aurait peut-être continué à gagner tout le tournoi, mais en ce moment, Santhrax a montré pourquoi il était toujours une force avec laquelle il fallait compter après toutes ces années.

(h / t HiFightTH)

Ian Walker aime les jeux de combat et aime écrire à leur sujet encore plus. Vous pouvez le trouver sur Twitter à @iantothemax.

.