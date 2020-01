Astral Chain et Marvel Ultimate Alliance 3 dépassent le million de ventes

L’été dernier, les propriétaires de Switch ont eu droit à deux exclusivités Nintendo particulièrement intrigantes – PlatinumGames ‘ Chaîne astrale et Marvel Ultimate Alliance 3: L’Ordre Noir de Koei Tecmo. Il a maintenant été confirmé qu’en décembre 2019, les deux jeux avaient réussi à dépasser le million de ventes.

Astral Chain a vendu 1,03 million d’exemplaires, tandis que Marvel Ultimate Alliance 3 est juste derrière avec 1,02 million d’exemplaires vendus; les deux chiffres incluent les ventes physiques et numériques. Plus tôt ce mois-ci, le directeur d’Astral Chain, Takahisa Taura, a révélé que le jeu avait “vendu au-dessus des attentes”, donc peut-être que cette nouvelle était attendue pour la sortie de Platinum.

Plus tôt dans la journée, Nintendo a publié une liste mise à jour de ses dix meilleurs jeux les plus vendus sur Switch. Les jeux qui y sont présentés ont naturellement accumulé un nombre de ventes encore plus élevé que les deux mentionnés ici, ce qui a donné des résultats très impressionnants.

Avez-vous acheté Astral Chain ou Marvel Ultimate Alliance 3 l’année dernière? Avez-vous apprécié votre temps avec eux? Faites-nous savoir si vous pensez qu’ils méritent leur succès avec un commentaire ci-dessous.

