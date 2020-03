Astuces Call of Duty: Warzone – Pillage, Contrats, Goulag, rareté des armes et plus

Call of Duty: Warzone est enfin là et nous avons un certain nombre de conseils essentiels pour commencer.

Call of Duty: WarzoneLe mode Battle Royale n’est pas un mode de jeu strictement Battle Royale. Bien que des éléments tels que l’abandon d’un avion au départ, la recherche d’armes et un cercle de la mort toujours empiétant demeurent, Warzone battle royale introduit sa propre touche sur plusieurs agrafes BR.

Cela devient très clair dès que vous mettez la main dessus, mais tout n’est pas simple. Pour simplifier les choses, nous avons rassemblé quelques astuces solides pour les débutants et les avancés pour lisser les bords et augmenter vos chances de succès dès le début.

Avant de poursuivre, quelques éléments méritent d’être clarifiés. Warzone est entièrement gratuit et prend en charge le jeu multiplateforme sur PC, PS4 et Xbox One. Bien que vous ayez besoin de Xbox Live Gold pour y jouer sur Xbox One, vous n’aurez pas besoin de PlayStation Plus sur PS4. Pour PC, vous avez juste besoin d’un compte Battlenet gratuit.

Les propriétaires du jeu complet Modern Warfare peuvent y accéder directement à partir du menu, mais ont également d’autres avantages tels que le report de leurs skins déverrouillés, des opérateurs, la mise à niveau du Battle Pass, etc.

Si vous débutez entièrement dans la bataille royale (est-ce même possible?) Ou si vous passez d’Apex Legends, Blackout, Fortnite ou PUBG, les conseils ci-dessous vous aideront à vous concentrer davantage sur l’action et à vous soucier moins des caprices de Warzone.

Votre santé se régénère automatiquement

Warzone simplifie le processus de recherche d’objets de guérison typiques des jeux de bataille royale, en le supprimant complètement. Tout comme dans le mode multijoueur traditionnel de Modern Warfare, votre santé se régénérera automatiquement au maximum tant que vous restez hors de combat pendant quelques secondes.

Vous ne pourrez pas vous régénérer à l’intérieur de l’anneau de gaz, mais toutes les autres situations sont équitables. Gardez à l’esprit que vous ne pouvez régénérer que les HP principaux (barre blanche), pas votre armure.

Vous pouvez trouver un Stim Shot comme objet de butin, qui se trouve dans votre emplacement tactique. Les Stim Shots vous permettent de guérir complètement instantanément en les utilisant, mais c’est la chose la plus proche que nous ayons d’un medkit dans Warzone.

Maîtriser la mécanique du parachutisme

Abandonner un avion au début du match est un exercice trop familier pour les joueurs de la bataille royale, et cette grande tradition est intacte dans Warzone. Cependant, la mécanique particulière du parachutisme du mode nécessite un peu d’habitude.

Comme PUBG, vous pouvez tirer votre goulotte tôt pour maximiser la distance de déplacement, mais saviez-vous que vous pouvez également couper la goulotte à tout moment? Couper votre parachute vous donnera un petit coup de pouce au fur et à mesure qu’il commencera à vous envoyer vers le bas, sur lequel vous apprendrez à compter pour battre l’autre équipe.

Vous pouvez également couper et redéployer la goulotte autant de fois que vous le souhaitez dans votre descente. En mélangeant la découpe et le redéploiement, vous pouvez atteindre des points plus lointains plus rapidement que de simplement glisser jusque là-bas.

La nouvelle encore plus importante est que vous pouvez déployer rapidement votre parachute lorsque vous sautez de grands bâtiments à tout moment du match, ce qui est utile pour faire une sortie rapide. Attention cependant, vous êtes sans défense lorsque vous glissez vers le bas.

Ramassez toutes les munitions

Contrairement à PUBG et Apex Legends, vous n’avez pas vraiment d’inventaire dans Warzone. Cela a du sens, car vous n’avez pas besoin de récupérer autant d’éléments ici que ces jeux, mais cela présente également un avantage supplémentaire.

Cet espace étant dédié à toutes les munitions. Il y a évidemment une limite à la quantité de munitions que vous pouvez transporter par type, mais vous pouvez ramasser en toute sécurité toutes les munitions que vous rencontrez jusqu’à ce que vous soyez pleins. Vous n’aurez peut-être jamais réellement pillé un lance-roquettes ou un fusil de sniper, mais cela aide de toute façon d’avoir des munitions pour ces armes, au cas où vous en auriez besoin.

Les munitions dans Warzone sont divisées en cinq types. Fusil d’assaut et LMG, fusils de tireur d’élite et tireur d’élite, SMG et pistolet, fusil de chasse et un dernier type de munitions pour les lance-roquettes.

Vous n’aurez pas à vous soucier du calibre ou de quelque chose comme ça ici. Alors asseyez-vous sur toutes les munitions que vous rencontrez, vous ne savez jamais.

Utilisez le système ping

Quiconque a joué à Apex Legends sait à quel point la fonction ping peut être précieuse. Warzone emprunte presque tous ces avantages avec son propre système de ping.

En appuyant sur un bouton, vous pouvez désigner un endroit sur la carte pour vos coéquipiers, mettre en évidence un élément spécifique à piller et même marquer exactement où vous venez de repérer une cible. C’est très utile, et particulièrement dans Warzone en raison de sa prise en charge multiplateforme, car vous ne pourrez peut-être pas toujours taper ou utiliser le chat vocal.

Malheureusement, il n’a pas la profondeur du système Apex Legends. Par exemple, vous ne pouvez pas dire à vos coéquipiers que la zone que vous approchez a été pillée. La bonne nouvelle est que toutes les commandes sont exprimées dans Warzone, alors prenez l’habitude de les utiliser.

Explication de la rareté des armes

Warzone supprime les mécanismes de butin d’arme traditionnels vus dans PUBG et Apex Legends, et utilise à la place une forme de système plus arcadique et plus facile à comprendre de Fortnite

En explorant le monde, vous trouverez différentes raretés (communes, peu communes, rares, etc.) de la même arme. Si vous regardez de près, chaque rareté est marquée par de petits losanges à côté du nom de l’arme. La rareté la plus faible possible est un pistolet nu sans pièces jointes, tandis que le plus élevé a les cinq emplacements de pièces jointes remplis.

Techniquement, tous les M4 devraient faire la même quantité de dégâts, car les différentes raretés ne sont en fait pas un indicateur de puissance. Cependant, selon les pièces jointes installées, cela peut ne pas toujours être vrai.

Par exemple, certains des accessoires de canon, tels que les barils allongés et certains types de suppresseurs, prolongent ou réduisent les dommages à portée. Pour cette raison, vous pouvez trouver des armes de rareté supérieure plus / moins efficaces à portée, alors gardez cela à l’esprit lorsque vous pillez. Vous ne pouvez pas modifier les pièces jointes individuelles, vous pouvez donc être bloqué avec une vue que vous n’aimez pas, etc.

Enfin, les chargements des joueurs (kits de dépôt) ont toujours une icône rouge à côté de l’arme, ce qui signifie qu’ils sont généralement les plus optimisés. Cela vaut également pour le pistolet avec lequel tout le monde apparaît, mais qui n’est évidemment pas affublé.

L’armure expliquée

Dans Warzone, tous les joueurs apparaissent avec deux segments d’armure au début et à chaque fois qu’ils réapparaissent par la suite. Chaque segment d’armure équivaut à 50 HP, ce qui signifie que vous avez essentiellement 200 HP pour commencer.

Des plaques d’armure peuvent être trouvées au hasard autour de la carte et parfois tomber lors de la mort de joueurs ennemis. Vous pouvez transporter jusqu’à cinq pièces de rechange à la fois, que vous pouvez ensuite réappliquer à votre gilet pour une barre d’armure complète.

C’est toujours une bonne idée de transporter des plaques de rechange, mais vous devez faire attention à la façon dont vous les utilisez. Une plaque d’armure réparera toujours un segment complet de votre barre d’armure. Supposons qu’il vous reste un segment et demi, l’application d’une plaque d’armure vous augmentera jusqu’à deux et demi. La seule exception à cela est quand il vous reste moins d’un segment complet à réparer, car vous n’obtiendrez évidemment pas un sur-bouclier – juste réparé suffisamment pour remplir toute la barre.

C’est pourquoi c’est une bonne idée d’utiliser des assiettes de réserve chaque fois que vous le pouvez, car vous ne les perdrez pas.

L’argent est tout

Dans Warzone, pratiquement tout ce que vous faites vous rapporte de l’argent (pillage). Vous le trouvez également partout, alors ramassez-le toujours. Tuer des joueurs, par exemple, vous rapporte de l’argent, sans parler de tout l’argent qu’ils avaient sur eux.

Vous pouvez également gagner encore plus d’argent en poursuivant des contrats. Ce sont de brefs défis que vous pouvez relever pour activer et qui vous donnent un objectif à parcourir. Il y en a trois en ce moment: Prime, Recon et Charognard. Plus vous remplissez de contrats, plus votre flux de trésorerie sera élevé.

L’argent est essentiel pour appeler des killstreaks, acheter des kits de largage ou faire revivre vos coéquipiers morts. C’est toujours bien d’avoir plus que ce dont vous avez besoin, dans ce cas, alors n’hésitez pas à retirer de l’argent.

Cela vaut parfois la peine de prendre un risque pour un peu d’argent supplémentaire si vous savez exactement à quoi vous allez l’utiliser.

Suivi des contrats pour toute l’équipe

Dans le prolongement du conseil précédent; il existe trois types de contrats que vous pouvez prendre dans Warzone: Bounty, Recon, Scavenger. Les primes vous demandent de retirer un joueur spécifique, dont le nom sera spécifié dans l’interface utilisateur à gauche de votre écran.

Si vous ouvrez la carte, vous verrez même un petit cercle jaune indiquant leur emplacement général, mais évidemment pas leur emplacement exact.

Les contrats de reconnaissance sont essentiellement des zones de mini-domination que vous devez capturer pour gagner la récompense. Enfin, les contrats de récupération vous demandent d’ouvrir trois caisses qui seront toutes désignées sur la carte.

La bonne nouvelle est que tous les membres de l’équipe peuvent contribuer à la progression des contrats et que chacun reçoit la récompense en espèces. C’est donc toujours une bonne idée d’avoir quelque chose à faire lorsque les choses se calment.

Comment fonctionne le Goulag

Votre première mort dans un match Warzone, tant qu’il est suffisamment tôt (~ 60 joueurs restants), vous enverra au Goulag. Là, vous serez obligé de combattre un autre joueur qui est également décédé, dans un match de 1f1 Gunfight à un tour.

Vous apparaissez l’un en face de l’autre dans les douches avec des charges identiques, mais vos autres coéquipiers morts peuvent également vous encourager depuis les tribunes, appeler les mouvements ennemis et même lancer des pierres – même s’ils ne feront aucun dommage.

Le gagnant peut réapparaître, mais sans aucune des armes ou de l’argent qu’ils ont acquis dans la vie précédente. Le perdant, cependant, a encore une chance de rejoindre le match si leurs coéquipiers parviennent à les ramener en payant un Rachat d’équipe à Station d’achat (station d’approvisionnement).

Un Drop Kit est le seul moyen d’obtenir des avantages

Les avantages multijoueurs de Modern Warfare sont pris en compte dans Warzone, mais vous n’en trouverez aucun qui traîne. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser vos avantages multijoueurs, tant qu’ils sont enregistrés dans un chargement prédéfini.

Charges, bien sûr, peut être appelé à l’aide d’un Acheter Stationou à travers des gouttes d’air qui arrivent de temps en temps. Quoi qu’il en soit, vous êtes assuré d’obtenir l’arme, l’attachement et la configuration des avantages spécifiques auxquels vous êtes habitué en multijoueur. Il est utile de passer quelques minutes à créer quelques chargements pour Warzone lorsque vous devez les appeler.

C’est, en ce moment, la seule façon d’obtenir des avantages multijoueurs dans Warzone. Gardez à l’esprit, cependant, que tous les avantages ne fonctionnent pas exactement comme ils le font en multijoueur. Familiarisez-vous avec ces différences lors de la création d’un chargement. Notez la ligne «Warzone uniquement» dans la description de l’avantage.

Les joueurs free-to-play n’auront accès qu’aux chargements multijoueurs par défaut jusqu’à ce qu’ils se classent et débloquent les différentes armes disponibles en multijoueur.