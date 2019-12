Astuces GTA 5: toutes les astuces PS4, Xbox, PC, téléphones portables et commandes de console

Alors que 2019 touche à sa fin, GTA 5 est toujours l'un des meilleurs jeux au monde. C'est, sans aucun doute, un jeu qui définit le genre. Rincons-la pour toute sa valeur.

GTA 5 est une valeur aberrante. Tout le monde y a joué et tout le monde sait ce qu'est Grand Theft Auto. Il fait partie d'une petite poignée de jeux qui transcende le loisir du jeu pour entrer dans la conscience grand public. C’est un vrai phénomène. Et surtout, c'est un jeu fantastique.

GTA 5 est en fait deux jeux différents. La campagne solo de GTA 5 qui suit les mésaventures de Trevor, Michael et Franklin alors qu'ils poursuivent une dernière carrière criminelle à Los Santos. Et GTA Online, une simulation criminelle multijoueur en ligne tentaculaire et sans cesse croissante, où les joueurs peuvent passer leur temps à faire n'importe quoi, de monter un magasin d'alcool local à gérer un empire criminel à l'échelle de la ville. Si vous cherchez de l'aide sur la folie multijoueur, nous avons ce qu'il vous faut avec ce guide GTA Online complet.

Cette page? Cette page ici est de tirer le meilleur parti de GTA 5 cheats pour vous assurer que le plaisir en solo continue bien après le départ à la retraite de nos trois garçons, et vous cherchez d'autres moyens d'intensifier le carnage à travers Los Santos et le comté de Blaine.

Comment utiliser les tricheurs GTA 5

Il est assez facile d'utiliser ces astuces sur la console de votre choix ou sur votre PC. Pour Xbox One, PS4, Xbox 360 ou PS3, appuyez simplement sur les boutons appropriés. Vous pouvez également appuyer sur le pavé numérique pour afficher le téléphone portable de votre personnage, puis saisir la triche du téléphone portable et cela aura le même effet. Sur PC, il vous suffit de faire apparaître le bouton de commande / tilde (~) et d'entrer la triche à partir de là.

Astuces d'armes et de munitions

Le premier ensemble de codes pour mettre la main sur tout concerne les armes et fait du joueur une machine à tuer complètement mortelle.

Faire apparaître toutes les armes

Ceci est le biggie. Entrez cette astuce et vous ferez apparaître toutes les armes et maximisez les munitions pour chacune. Cela signifie que vous aurez des poches remplies de tout, des pistolets de base au lance-grenades et tout le reste. C'est une boîte de jouets mortels avec laquelle vous pouvez jouer – faites juste attention à ne pas vous faire exploser accidentellement.

PS4 / PS3:TRIANGLE, R2, GAUCHE, L1, X, DROITE, TRIANGLE, BAS, CARRÉ, L1, L1, L1

Xbox One / Xbox 360: Y, RT, GAUCHE, LB, A, DROITE, Y, Bas, X, LB, LB, LB

PC: OUTIL EN PLACE

Téléphone portable: 1-999-8665-87

Invincibilité

Libérez le chaos violent dans GTA 5 et vous aurez bientôt les flics, les gangs locaux, les écrous de pistolet et la population en général qui riposteront. Pas beaucoup de monde à Los Santos. Donc, avec cette triche, vous vous rendrez invincible. Vous ne mourrez pas. Cela ne signifie pas que les habitants ne cesseront pas de vous lancer des balles, alors attendez-vous à ce que le chaos continue jusqu'à ce que vous parveniez à les secouer. Ou tuez-les tous.

PS4 / PS3: DROITE, X, DROITE, GAUCHE, DROITE, R1, DROITE, GAUCHE, X, TRIANGLE

Xbox One / Xbox 360: DROITE, A, DROITE, GAUCHE, DROITE, RB, DROITE, GAUCHE, A, Y

PC: ANTI DOULEUR

Téléphone portable: 1-999-724-654-5537

Maximise la santé et l'armure

Si vous ne voulez pas être complètement invincible mais que vous voulez continuer à pomper votre ticker, c'est la triche pour vous. Tellement plus rapide et plus facile que d'utiliser les premiers soins ou de manger des collations dans un distributeur automatique, ce tricheur remontera votre santé au maximum et vous équipera de la plus haute forme d'armure corporelle. Maintenant que vous vous sentez à nouveau au sommet, vous pouvez revenir à l'action.

PS4 / PS3: CERCLE, L1, TRIANGLE, R2, X, CARRÉ, CERCLE, DROITE, CARRÉ, L1, L1, L1

Xbox One / Xbox 360: B, LB, Y, RT, A, X, B, DROITE, X, LB, LB, LB

PC: TORTUE

Téléphone portable: 1-999-887-853

Recharge capacité spéciale

C'est une autre triche qui vous donne un coup de pouce sans vous rendre super-puissant. Vous voudrez peut-être l'utiliser pendant la campagne principale pour ce petit soulèvement. Il recharge essentiellement la capacité spéciale de vos personnages. Pour Franklin, cela signifie Focus sur la conduite, afin qu'il puisse ralentir le temps lors de la manipulation de tout véhicule à roues, permettant une précision extrême lors de la course dans les rues. La capacité spéciale de Michael est Bullet Time. Il peut ralentir le temps pour viser les têtes et autres points chauds avec une précision totale – bien qu'il ne puisse le faire qu'à pied. La capacité spéciale de Trevor est Brume rouge. La brume rouge permet à Trevor de subir moins de dégâts et d'infliger plus de douleur lorsqu'il est dans la zone, ce qui lui permet d'être un peu plus sauvage et moins prudent quant aux dégâts qu'il pourrait subir.

PS4 / PS3: X, X, carré, R1, L1, X, droite, gauche, X

Xbox One / Xbox 360: A, A, X, RB, LB, A, Droite, Gauche, A

PC: POWERUP

Téléphone portable: 1-999-769-3787

Élever le niveau Recherché

Si vous voulez vraiment narguer la police et que vous ne pouvez pas être dérangé pour commencer l'antagonisme à partir de zéro, cette triche maximisera immédiatement votre niveau souhaité. Cela signifie que vous serez séduit par la police militaire spéciale dans des hélicoptères et des chars et avec des fourgonnettes de soutien. Préparez vous.

PS4 / PS3: R1, R1, CIRCLE, R2, GAUCHE, DROITE, GAUCHE, DROITE, GAUCHE, DROITE

Xbox One / Xbox 360: RB, RB, B, RT, GAUCHE, DROITE, GAUCHE, DROITE, GAUCHE, DROITE

PC: FUGITIF

Téléphone portable: 1-999-3844-8483

Niveau de recherche inférieur

D'accord, vous devez donc le démonter et l'entailler et vous ne pouvez pas secouer ces flics implacables? Vous devez réduire votre niveau souhaité en entrant dans cette triche. Chaque fois que vous y entrez, vous diminuez votre niveau souhaité d'une étoile.

PS4 / PS3: R1, R1, CIRCLE, R2, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT

Xbox One / Xbox 360: – RB, RB, B, RT, DROITE, GAUCHE, DROITE, GAUCHE, DROITE, GAUCHE

PC: LAWYERUP

Téléphone portable: – 1-999-529-93787

Obus explosifs

Lorsque les balles normales ne tuent pas assez vite, vous avez besoin de balles explosives. Ils sont parfaits pour éliminer des cibles lourdement blindées et pour larguer des ennemis d'un seul coup. Particulièrement utile lorsque vous affrontez la police ou l'armée parce que ces gars ne plaisantent pas.

PS4 / PS3: DROITE, CARRÉE, X, GAUCHE, R1, R2, GAUCHE, DROITE, DROITE, L1, L1, L1

Xbox One / Xbox 360: DROITE, X, A, GAUCHE, RB, RT, GAUCHE, DROITE, DROITE, LB, LB, LB

PC: HIGHEX

Téléphone portable: 1-999-444-439

Ronds de flamme

Les rounds de flammes font plus de dégâts à long terme, car après le coup initial, ils continuent de brûler vos ennemis, ils sont donc vraiment un moyen efficace de gagner le combat.

PS4 / PS3: L1, R1, CARRÉ, R1, GAUCHE, R2, R1, GAUCHE, CARRÉ, DROIT, L1, L1

Xbox One / Xbox 360: LB, RB, X, RB, GAUCHE, RT, RB, GAUCHE, X, DROITE, LB, LB

PC: INCENDIAIRE

Téléphone portable: 1-999-462-363-4279

Corps à corps explosif

Cette triche est une pure comédie. Entrez-le et vous gagnerez à peu près n'importe quel combat avec un coup de poignet et un coup de poing explosif. Pow, en effet.

PS4 / PS3: DROITE, GAUCHE, X, TRIANGLE, R1, CERCLE, CERCLE, CERCLE, L2

Xbox One / Xbox 360: DROITE, GAUCHE, A, Y, RB, B, B, B, LT

PC: HOTHANDS

Téléphone portable: 1-999-4684-2637

Objectif de ralentissement

Ceci est similaire à la capacité spéciale de Michael en ce qu'il vous donne une astuce de temps de balle, mais peut être appliqué à l'un des trois personnages. Vous pouvez le saisir jusqu'à quatre fois, chaque entrée ralentissant davantage le temps. La cinquième fois que vous l’entrerez, vous reviendrez à l’heure normale.

PS4 / PS3: CARRÉ, L2, R1, TRIANGLE, GAUCHE, CARRÉ, L2, DROIT, X

Xbox One / Xbox 360: X, LT, RB, Y, GAUCHE, X, LT, DROITE, A

PC: DEADEYE

Téléphone portable: 1-999-332-3393

Comment faire apparaître tous les véhicules dans GTA 5

Grand Theft Auto 5 concerne les véhicules. Il a tout pour plaire; voitures de sport, tout-terrain, manèges, vélos, voitures de papa, hélicoptères, avions à réaction et bien plus encore. Il a même un sous-marin. Donc, lorsque le jeu principal est terminé et que vous souhaitez explorer, faire de la course ou tout simplement jouer avec des beignets, ce sont les véhicules pour vous.

Duke O 'Death

Probablement le plus amusant que vous puissiez avoir sur quatre roues dans GTA 5. Ce badboy est à l'épreuve des balles, sonne comme des pets en enfer et frappe d'autres véhicules de l'autoroute. Vous ne retournerez jamais à une autre voiture de muscle. Comme cela a été ajouté après la sortie, vous ne pouvez faire apparaître cela qu'en utilisant le téléphone en jeu.

PS4 / PS3: Composez le 1-999-332-84227

Xbox One / Xbox 360: Composez le 1-999-332-84227

PC: DEATHCAR

Téléphone portable: 1-999-332-84227

Sous-marin Kraken

Le Kraken est pratique pour explorer sous l'eau et trouver des trésors cachés dans les profondeurs. Notez que vous devez générer cela sur la console à l'aide du téléphone, il n'y a pas de code de triche standard pour cela.

PS4 / PS3: Composez le 1-999-282-2537

Xbox One / Xbox 360: Composez le 1-999-282-2537

PC: BULLES

Téléphone portable: 1-999-282-2537

Hydravion Dodo

Les bateaux sont généralement un peu sales dans GTA 5, nous préférons donc utiliser le Dodo car vous pouvez voler vers n'importe quelle mission qui nécessite de l'eau et des terres à proximité. Sur la console, vous devrez saisir cette astuce via le téléphone en appuyant sur le pavé directionnel.

PS4 / PS3 Composez le 1-999-398-4628

Xbox One / Xbox 360 Composez le 1-999-398-4628

PC: EXTINCT

Téléphone portable: 1-999-398-4628

Spawn Rapid GT

C'est l'une des voitures de sport les plus amusantes à courir dans GTA 5. Elle est parfaite pour déchirer l'autoroute.

PS4 / PS3: R2, L1, cercle, droite, L1, R1, droite, gauche, cercle, R2

Xbox One / Xbox 360: RT, LB, B, Droite, LB, RB, Droite, Gauche, B, RT

PC: RAPIDGT

Téléphone cellulaire: 1-999-727-4348

Comète Spawn

Un autre coureur populaire, il se comporte bien et est idéal pour une escapade rapide si les cinq-0 sont sur votre cul.

PS4 / PS3: R1, Cercle, R2, Droite, L1, L2, X, X, Carré, R1

Xbox One / Xbox 360: RB, B, RT, droite, LB, LT, A, A, X, RB

PC: COMET

Téléphone cellulaire: 1-999-266-38

Moto Spawn PCJ-600

Si vous voulez une vitesse maximale et la chance de vous lancer à tout moment dans le trafic venant en sens inverse, pouvons-nous recommander le PCJ-600? C'est mortel.

PS4 / PS3: R1, Droite, Gauche, Droite, R2, Gauche, Droite, Carré Droite, L2, L1, L1

Xbox One / Xbox 360: RB, droite, gauche, droite, RT, gauche, droite, X, droite, LT, LB, LB

PC: ROCKET

Téléphone cellulaire: 1-999-762-538

Spawn Sanchez

La Sanchez est une polyvalente tout-terrain idéale. Prenez-le sur le mont Chiliad et enflammez-le de l'autre côté.

PS4 / PS3: Cercle, X, L1, Cercle, Cercle, L1, Cercle, R1, R2, L2, L1, L1

Xbox One / Xbox 360: B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB

PC: OFFROAD

Téléphone cellulaire: 1-999-633-7623

Spawn Duster

Une sorte d'avion idiot, mais plutôt sympa quand on veut faire une croisière et voir les sites touristiques.

PS4 / PS3: Droite, Gauche, R1, R1, R1, Gauche, Triangle, Triangle, X, Cercle, L1, L1

Xbox One / Xbox 360: Droite, Gauche, RB, RB, RB, Gauche, Y, Y, A, B, LB, LB

PC: FLYSPRAY

Téléphone cellulaire: 1-999-359-77729

Spawn Buzzard

Le Buzzard est un hélicoptère préféré, entièrement équipé de fusées à recherche de chaleur et d'une mitrailleuse. Des heures de plaisir.

PS4 / PS3: Cercle, Cercle, L1, Cercle, Cercle, Cercle, L1, L2, R1, Triangle, Cercle, Triangle

Xbox One / Xbox 360: B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y

PC: BUZZOFF

Téléphone cellulaire: 1-999-289-9633

Avion acrobatique

Ne vous sentez pas confiant et pensez que vous pouvez faire instantanément des cascades incroyables. Vous pouvez, bien sûr, mais vous devrez vous entraîner.

PS4 / PS3: Cercle, Droite, L1, L2, Gauche, R1, L1, L1, Gauche, Gauche, X, Triangle

Xbox One / Xbox 360: B, droite, LB, LT, gauche, RB, LB, LB, gauche, gauche, A, Y

PC: BARNSTORM

Téléphone cellulaire: 1-999-2276-78676

Chariot de golf Spawn

Les voiturettes de golf sont-elles amusantes? Nous le supposons, surtout s'il est conduit en même temps que vous appliquez la triche ivre.

PS4 / PS3: Cercle, L1, Gauche, R1, L2, X, R1, L1, Cercle, X

Xbox One / Xbox 360: B, LB, gauche, RB, LT, A, RB, LB, B, A

PC: HOLEIN1

Téléphone cellulaire: 1-999-4653-46-1

Spawn BMX

Ramenez-le dans les années 80 et générez-vous un beau petit vélo à pousser.

PS4 / PS3: Gauche, gauche, droite, droite, gauche, droite, carré, cercle, triangle, R1, R2

Xbox One / Xbox 360: gauche, gauche, droite, droite, gauche, droite, X, B, Y, RB, RT

PC: BANDIT

Téléphone cellulaire: 1-999-226-348

Spawn limo

Il tourne comme un tank, a une vitesse de pointe et se glisse à peine dans les rues plus étroites de Los Santos. Créez-vous une limousine!

PS4 / PS3: R2, Droite, L2, Gauche, Gauche, R1, L1, Cercle, Droite

Xbox One / Xbox 360: RT, droite, LT, gauche, gauche, RB, LB, B, droite

PC: VINEWOOD

Téléphone cellulaire: 1-999-846-39663

Camion poubelle Spawn Trashmaster

C'est un camion municipal lent, mais il est en fait idéal pour bloquer les rues et c'est aussi dur que de vieilles bottes.

PS4 / PS3: CERCLE, R1, CERCLE, R1, GAUCHE, GAUCHE, R1, L1, CERCLE, DROITE

Xbox One / Xbox 360: B, RB, B, RB, gauche, gauche, RB, LB, B, droite

PC: TRASHED

Téléphone cellulaire: 1-999-872-433

Voitures coulissantes

C'est ridicule et vaut toujours quelques heures de plaisir. Entrez dans cette triche et chaque véhicule perdra son adhérence, glissant et glissant partout.

PS4 / PS3: Triangle, R1, R1, gauche, R1, L1, R2, L1

Xbox One / Xbox 360: Y, RB, RB, gauche, RB, LB, RT, LB

PC: SNOWDAY

Téléphone cellulaire: 1-999-766-9329

Changer le monde et les effets météorologiques

La prochaine série de codes que nous voulons examiner est basée sur le mouvement et le monde autour de vous, et vous aidera à naviguer un peu plus facilement à Los Santos.

Cours vite

Si vous êtes un fan de chaos et d'explosions, vous vous retrouverez probablement dans le désert sans faire de balade. Si tel est le cas, entrez simplement ce code de triche pour vous aider à courir à la vitesse maximale tout le temps sans avoir à appuyer sur votre bouton de course.

PS4 / PS3: TRIANGLE, GAUCHE, DROITE, DROITE, L2, L1, CARRÉ

Xbox One / Xbox 360: Y, GAUCHE, DROITE, DROITE, LT, LB, X

PC: ATTRAPEZ-MOI

Téléphone portable: 1-999-228-8463

Nager vite

Personne n'aime nager dans GTA 5. Mais parfois, vous vous retrouverez dans la boisson et le besoin de trouver un terrain sec. Entrez ce cheat pour nager le plus vite possible.

PS4 / PS3: GAUCHE, GAUCHE, L1, DROITE, DROITE, R2, GAUCHE, L2, DROITE

Xbox One / Xbox 360: GAUCHE, GAUCHE, LB, DROITE, DROITE, RT, GAUCHE, LT, DROITE

PC: GOTGILLS

Téléphone portable: 1-999-468-44557

Faire apparaître un parachute

Avez-vous déjà renfloué d'un avion en flammes et réalisé que vous aviez oublié quelque chose? Ou atteint le sommet du mont Chiliad et ressenti l'envie de sauter du sommet? Vous aurez besoin de cette astuce pratique, qui vous donne littéralement un parachute juste au moment où vous en avez besoin.

PS4 / PS3: GAUCHE, DROITE, L1, L2, R1, R2, R2, GAUCHE, GAUCHE, DROITE, L1

Xbox One / Xbox 360: GAUCHE, DROITE, LB, LT, RB, RT, RT, GAUCHE, GAUCHE, DROITE, LB

PC: SKYDIVE

Téléphone portable: 1-999-759-3483

Super saut

Cette simple triche vous fait sauter plus haut. Maintenez le bouton de saut enfoncé et vous sauterez plus haut.

PS4 / PS3: GAUCHE, GAUCHE, TRIANGLE, TRIANGLE, DROITE, DROITE, GAUCHE, DROITE, CARRÉE, R1, R2

Xbox One / Xbox 360: GAUCHE, GAUCHE, Y, Y, DROITE, DROITE, GAUCHE, DROITE, X, RB, RT

PC: HOP À ELLE

Téléphone portable: 1-999-467-86-48

En mode bourré

Vous savez quand Trevor se lève la tête et se promène avec une vision floue et des contrôles qui ne répondent pas? C'est ça. Idéal pour une utilisation le week-end après une longue semaine de travail fastidieux.

PS4 / PS3: TRIANGLE, DROITE, DROITE, GAUCHE, DROITE, CARRÉE, CERCLE, GAUCHE

Xbox One / Xbox 360: Y, DROITE, DROITE, GAUCHE, DROITE, X, B, GAUCHE

PC: ALCOOL

Téléphone portable: 1-999-547-861

Skyfall

Nous n'avons jamais vraiment été sûr de l'intérêt de cette triche. Il vous fait essentiellement apparaître dans les airs sans parachute.

PS4 / PS3: L1, L2, R1, R2, GAUCHE, DROITE, GAUCHE, DROITE, L1, L2, R1, R2, GAUCHE, DROITE, GAUCHE, DROITE

Xbox One / Xbox 360: LB, LT, RB, RT, GAUCHE, DROITE, GAUCHE, DROITE, LB, LT, RB, RT, GAUCHE, DROITE, GAUCHE, DROITE

PC: SKYFALL

Téléphone portable: 1-999-759-3255

Changer Météo

Los Santos est aussi beau sous la pluie que sous le soleil de plomb. Découvrez toute la météo que GTA 5 a à offrir et parcourez-les tous avec cette astuce.

PS4 / PS3: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, carré

Xbox One / Xbox 360: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X

PC: MAKEITRAIN

Téléphone portable: 1-999-625-348-7246

Gravité de la Lune

C'est une huée – entrez dans la triche et la faible gravité affectera les habitants et leur transport.

PS4 / PS3: Gauche, gauche, L1, R1, L1, droite, gauche, L1, gauche

Xbox One / Xbox 360: Gauche, gauche, LB, RB, LB, droite, gauche, LB, gauche

PC: FLOTTEUR

Téléphone portable: 1-999-356-2837

Ralenti

Tout comme la triche pour ralentir la visée, cela ralentit le monde entier. Entrez-le jusqu'à quatre fois pour ralentir vraiment les choses, puis une cinquième fois pour tout ramener au continuum d'espace-temps normal.

PS4 / PS3: Triangle, gauche, droite, droite, carré, R2, R1

Xbox One / Xbox 360: Y, gauche, droite, droite, X, RT, RB

PC: SLOWMO

Téléphone portable: 1-999-756-966