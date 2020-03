Astuces vidéo Animal Crossing: New Horizons

Voici un véritable marathon de trucs d’Animal Crossing: New Horizons! Avec plus d’une semaine depuis sa mise en vente, nous ne cessons de découvrir de nouvelles choses que nous aimerions partager avec vous, afin de rendre votre vie insulaire plus supportable. Bien que Tom Nook insiste pour que nous arrêtions de publier ce type d’aideNous mettrons prochainement à jour notre guide de ce jeu vidéo, avec une bonne collection de trucs et astuces que nous sommes sûrs que vous aimerez.

La vidéo d’aujourd’hui se concentre uniquement sur certains d’entre eux, étant non seulement une compilation de certains des meilleurs trucs d’Animal Crossing: New Horizons, mais aussi des conseils et des curiosités à toute vitesse, afin de ne pas être trop divertissants. Eh bien, la vidéo dure un peu plus de 10 minutes! Et de quoi traitons-nous? Eh bien, depuis comment garantir une mini île, c’est-à-dire qui déborde de tarentules, même la façon dont vous êtes payé plus pour ces insectes lucratifs, la façon d’obtenir des étoiles filantes, ou comment obtenir un meilleur prix pour les navets par jour, où trouver le cricket à l’oignon … Nous avons aussi classiques, astuces d’Animal Crossing: New Horizons spécial pour les nouveaux venus dans la série, mais aussi sûrement quelque chose que vous ne savez pas, même si vous avez joué à tous les jeux vidéo! Parmi les curiosités, nous vous expliquons comment créer des designs de manière simple en modifiant les palettes de couleurs par défaut et en recourant à vos compétences en pixel art, avec des résultats incroyables. Au fait, voudriez-vous obtenir les outils en or dans Animal Crossing: New Horizons? À la fin de la vidéo, nous vous donnons des indices sur la façon de les obtenir.

Les astuces d’Animal Crossing: New Horizons que cette vidéo ne vous dit pas

Juste quelques questions que nous n’avons pas abordées dans la vidéo, car grâce à l’expérience de ceux qui l’ont déjà vue, nous avons pu compléter cet article. Le premier, les pièges, bien que nous n’en ayons pas trouvé dans nos plus de 300 heures de jeu (si nous combinons les heures que Nica et moi avons lancées dessus), ils se trouvent dans le jeu vidéo: il suffit d’attendre un voisin Je vais vous montrer la recette, ou la trouver dans une bouteille au bord de la plage. D’un autre côté, nous n’avons pas pu confirmer exactement comment la fronde d’or est obtenue, mais, comme nous l’avons expliqué dans la vidéo, “il est dit” que l’éclatement de 300 ballons devrait vous donner la recette, bien que certains joueurs insistent pour qu’elle soit obtenue après l’éclatement d’un nombre de ballons d’affilée, sans en manquer un seul! D’un autre côté, nous avons oublié de mentionner comment la hache dorée est obtenue, ce qui casse 100 axes de tout type, donc si vous voulez accélérer le processus, utilisez des axes fragiles!

Dans la vidéo, nous vous avons dit qu’Amazon peut acheter des claviers USB compatibles avec Animal Crossing: New Horizons ou Nintendo Switch. En général, tout clavier USB est compatible, ceux de la marque Logitech étant assez contrastés. Si vous allez acheter un clavier sans fil, assurez-vous qu’il possède son propre adaptateur sans fil USB.

Nous espérons que toutes ces astuces vous ont aidé dans votre aventure insulaire. Si vous voulez en savoir plus, nous vous rappelons que nous avons un énorme guide NextN plein d’entre eux, que nous mettrons à jour sous peu. En savez-vous que nous n’avons pas commenté? Partagez-le avec nous! Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur J’aime, suivez-nous sur YouTube, Twitter ou connectez-vous avec notre groupe Discord et, bien sûr, ne manquez pas nos flux Twitch où nous jouons chaque semaine avec vous. À la prochaine!

