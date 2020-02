Asuka de la WWE effectue une “ opération ” sur sa peluche Kirby dansante

Cela fait probablement plus de 15 ans maintenant que j’ai arrêté de regarder la WWE, mais j’apprécie toujours l’esprit de la lutte professionnelle. Il s’agit de personnages et de scénarios mélodramatiques et de régler tous vos problèmes par la violence – des trucs très typiques. La superstar de la WWE Asuka – dont le nom réel est Kanako Urai – s’est démarquée ces dernières années avec son personnage et ses compétences. Mais dans le domaine des jeux vidéo, elle s’est également démarquée en ouvrant une chaîne YouTube et en jouant à des jeux vidéo, comme nous l’avons déjà signalé. Cette fois-ci, Asuka a publié une vidéo montrant son nouveau jouet en peluche Kirby dansant – et l’opération qu’elle a dû effectuer.

D’accord, donc “opération” n’est qu’une façon fantaisiste de dire “insertion de piles”, mais assez proche! C’est aussi un processus qui prend beaucoup de temps. Néanmoins, avec un bop décisif sur la tête, Asuka obtient enfin sa peluche Kirby pour danser un gabarit, en jouant des chansons classiques de la série. Regardez la vidéo si vous voulez simplement vous détendre avec quelque chose de stupide et amusant.

Soit dit en passant, nous avons également signalé la peluche Kirby dansante en avril dernier, il est donc agréable que la vidéo ci-dessus confirme que cette marchandise Nintendo est exactement aussi mignonne que nous le soupçonnions toujours.

Faites-nous savoir si vous êtes un fan d’Asuka (ou Kirby merch)!

