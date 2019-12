Atari offre 88% de royalties pour les titres exclus VCS

Les éditeurs et développeurs qui choisissent de rendre leurs titres exclusifs à Atari VCS obtiendront une réduction de 88% des redevances.

Comme expliqué dans un article de blog sur Medium, les entreprises qui choisissent de ne pas être exclusives obtiendront à la place une part de 80%. Epic Games propose également le modèle commercial 88/12 pour tous les titres de sa boutique.

Les développeurs peuvent créer des titres pour la nouvelle console via Unity, des outils Linux standard peuvent également être utilisés pour le développement de jeux. Actuellement, ce sont les deux seuls moteurs compatibles, mais Atari travaille à rendre d'autres options disponibles.

"Dès le départ, le plan de l'équipe Atari VCS a toujours été de rendre le système ouvert, facile et simple à développer pour les créateurs et les studios", a déclaré la publication.

"Nous pensons que chaque développeur, grand ou petit, devrait avoir la possibilité de créer de nouveaux contenus ou de porter des jeux et des applications existants pour l'Atari VCS, et la possibilité de les partager avec la communauté via l'Atari App Store."

La console VCS devait arriver en mars 2019, elle a été reportée jusqu'à la fin de l'année. Cependant, Atari a encore une fois repoussé la console, les bailleurs de fonds devraient recevoir le matériel en mars 2020.

Les préventes de la console ont commencé en mai 2018 – 25 ans après la première sortie de la Jaguar.