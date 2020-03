Atari prévoit de faire un remake mobile de Missile Command

Nous vivons à l’âge d’or des remakes. Grâce à l’avancée constante du matériel, il est possible de regarder le passé avec une perspective différente et de donner une nouvelle vie aux jeux d’entreprises comme Atari. Aujourd’hui, cette entreprise a révélé que ils prévoient de célébrer le 40e anniversaire de Missile Command avec une version moderne du jeu vidéo classique qui sera lancé sur les appareils mobiles ce printemps.

Missile Command: Recharged est développé par Nickervision Studios. Bien qu’il n’y ait actuellement aucune date de sortie spécifique, elle devrait coïncider avec le 40e anniversaire de la version arcade originale ce printemps. Rechargé diffère de l’original en incluant de nouveaux power-ups et mises à jour.

Le gros argument de vente semble être une nouvelle fonctionnalité de réalité augmentée qui permettra aux gens de jouer dans une armoire d’arcade 3D AR. Pour le moment, il n’y a pas de look clair, car Atari n’a publié que quelques gifs et pas une bande-annonce. Cependant, à l’approche du printemps, nous aurons sûrement plus d’informations sur ce remake et les nouvelles qu’il inclura.

Commande de missiles: GIFs rechargés

C’était le message émis par Tony Chien, vice-président du marketing chez Atari:

«Missile Command: Recharged vise à revitaliser la célèbre IP Missile Command en faisant appel aux fans de lancements de jeux classiques et de consoles classiques. Les fans peuvent s’attendre au jeu familier et addictif qui détruit les missiles mais avec une mécanique moderne optimisée pour les appareils à écran tactile. Missile Command: Recharged est un titre parfait pour collecter et jouer dans de courtes sessions de jeu à haute intensité. “

Missile Command: Recharged sera publié pour les appareils iOS et Android ce printemps, bien qu’une date de sortie définitive n’ait pas encore été annoncée. Le jeu sera gratuit avec des publicités, ou les joueurs peuvent faire un seul achat pour jouer sans ces intrusions. En parlant de remakes, la ré-imagination tant attendue de Final Fantasy VII a déjà une démo sur le PSN. De même, le remake supposé des Chevaliers de l’Ancienne République n’est pas développé par EA.

