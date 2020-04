Atari transforme le jeu classique de Pong en RPG

Pong est sans aucun doute l’un des principaux jeux vidéo de l’histoire du jeu vidéo en raison de la grande contribution qu’il a apportée à l’industrie à ses débuts. Dans un geste inattendu de la part d’Atari, il a annoncé aujourd’hui qu’en collaboration avec Checked Ink, il travaille sur une version intéressante de Pong, dont le gameplay est basé sur un style RPG.

Le titre s’appelle PONG Quest, il est développé par Checked Ink et Atari sera en charge de le distribuer sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC à un moment donné au printemps en échange de 14,99 $ USD. Comme vous pouvez l’imaginer, il s’inspire du titre original de Pong, qui est arrivé dans les années 70, même s’il aura quelques modifications intéressantes dans le gameplay.

PONG Quest aura des éléments RPG

À travers une déclaration officielle (via Gematsu), Atari a indiqué que dans cette réinvention de la franchise, vous prendrez le contrôle d’une raquette de ping-pong qui se lancera dans une aventure sans précédent et défiera d’autres adversaires à travers plusieurs donjons qui seront inspiré par des titres emblématiques d’Atari comme Asteroids, Centipede et autres.

La chose intéressante à propos de cette proposition est que PONG Quest aura un haut niveau de personnalisation, ce qui permettra à la palette d’être habillée de différentes tenues et accessoires. Ce qui est peut-être plus excitant, c’est que les mécanismes du jeu auront une tournure importante, car leur gameplay sera basé sur le titre classique, mais il y aura également des pouvoirs et différents types de balles qui rendront les batailles habituelles plus excitantes.

En plus de tout cela, PONG Quest comprendra un mode classique et un mode de combat en ligne, qui permettront à jusqu’à 4 joueurs de participer à des batailles compétitives, dans lesquelles ils utiliseront leurs propres balles avec des capacités uniques.

Nous vous laissons avec la bande-annonce ci-dessous.

Que pensez-vous de la nouvelle proposition d’Atari? Êtes-vous intéressé par le retour d’un jeu d’entreprise classique? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous vous informons que ce ne sont pas les seuls efforts d’Atari pour avoir plus de présence dans l’industrie actuelle. Le développeur s’apprête à lancer Atari VCS, dont le modèle de partage des revenus sera si bon qu’il rivalisera avec celui d’Epic Games Store. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Atari si vous visitez cette page.

