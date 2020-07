Atari VCS arrivera en fin d’année avec un prix à la hauteur des consoles nouvelle génération

Allez-y avec 100 jeux intégrés et une prise en charge 4K avec HDR à 60 images par seconde.

Le voyage d’Atari VCS vers les magasins a été long. À tel point que la console anciennement connue sous le nom d’Ataribox semblait parfois ne jamais atteindre les magasins. Mais ses dirigeants ont finalement mis une date – approximative, celle s – à la première de ce console rétro, qui sera mis en vente à un prix qui ne pâlit pas par rapport à ce qui est attendu des futures consoles.

Annonces :

Certains 399,99 $ sortie, 400 si l’on arrondit, ce qui semble plus typique d’une nouvelle génération qu’une console rétro. Mais revenons au produit, le retour d’Atari atteint les marchés avec deux modèles différents: un modèle Atari VCS 800 principal, qui sera disponible à la fin de l’année, et un modèle Atari VCS 400 avec moins de fonctionnalités, disponible plus tard. Les expéditions du modèle 800 commenceront vers novembre, avec une date de livraison approximative du 14 décembre, comme indiqué sur la page de la console.

Pour ce prix, les joueurs auront une console avec 100 jeux rétro y compris, y compris le nouveau commandement de missiles d’Atari: rechargé. Tout cela en 4K avec HDR et 60 fps (si le jeu l’accepte) grâce à son processeur AMD Raven Ridge, son GPU AMD Radeon Vega 3 et son 8 Go de RAM DDR4 extensible. Tout cela avec les commandes Classic Joystick et Modern Controller incluses dans le prix, et les deux sans fil.

De son côté, le modèle Atari VCS 400 qu’arriver plus tard abaisse son prix à 249,99 $, avec le même combo CPU et GPU, mais avec 4 Go de RAM et aucune connectivité Wi-Fi. L’un et l’autre exécutent un propre système d’exploitation Appelé «Atari World», et basé sur Linux, bien qu’ils permettent d’exécuter d’autres systèmes d’exploitation à partir d’USB. Et ils seront également compatibles avec Périphériques PC il passe USB, ce qui leur donne une grande polyvalence. Une console qui commencera à être disponible cette année pour 399 $, et qui offrira une répartition très agréable des bénéfices aux développeurs.

