Atelier Ryza atteint 350 000 copies dans les ventes à vie dans le monde entier, Warriors Orochi 4 Ultimate vend 120 000 copies

Koei Tecmo a publié deux bonnes nouvelles lors de son dernier briefing sur les résultats budgétaires du 27 janvier 2020.

Tout d’abord, la société a annoncé que Warriors Orochi 4 Ultimate avait vendu plus de 120 000 exemplaires au Japon et en Asie. Le jeu a été lancé en décembre 2019 sur Nintendo Switch et d’autres plateformes.

Ensuite, nous avons appris que l’Atelier Ryza s’est vendu à plus de 350 000 exemplaires dans le monde, un énorme coup de pouce par rapport aux 160 000 exemplaires qu’il avait vendus en octobre 2019. Koei Tecmo attribue le coup de pouce au lancement du jeu à l’ouest ainsi qu’à Steam.

Qu’est-ce que tu penses?

en relation

.