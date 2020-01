Atelier Ryza est à deux pas de la livraison la plus vendue de sa franchise

Il est connu de tous que Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout a été la porte d’entrée de nombreuses personnes pour cette franchise bien-aimée. Que ce soit pour sa qualité, pour les efforts de Koei Tecmo pour élargir les horizons de la star de Gust ou par le bouche à oreille, ce travail ne cesse de battre des records. Faisant ainsi plus de bruit que d’habitude dans les deux Japon, Comme en Occident. Et comme preuve de ce dernier nous avons l’actualité aujourd’hui … Le jeu Reisalin Stout est sur le point de faire progresser les ventes d’Atelier Sophie: l’alchimiste du livre mystérieux!

Atelier Ryza mène plus de personnes que jamais dans les aventures

«「 ガ ス ト ​​」で ラ 、 国内 、 月 ジ ア 、 た ジ イ ト 闇 ~ 常 常 闇 の 女王

、 秘密 の 隠 れ 家 ~ 』を 10 月 に 欧米 向 け に ほ か 、 Steam 、 の 配 信 も 開始 し 、 累計 出 荷 本 数

は 35 万 本 を 突破 い た し ま し た。 »

Grâce à un PDF japonais, Koei Tecmo a commenté beaucoup de choses, y compris que L’Atelier Ryza a franchi la barrière des 350000 unités vendues, quelque chose qui place ce travail à moins de 20 000 ventes dépassant le record actuellement détenu par l’Atelier Sophie (370000 unités). Pour vous donner l’idée de l’exploit que ces données impliquent, le jeu vidéo de Sophie est arrivé sur le marché japonais le 19 novembre 2015, tandis que Ryza a encore des mois pour terminer sa première année. Pensez-vous que le nouveau JRPG de Gust atteindra cet objectif? Si dans ces moments vous doutez entre l’acheter ou non, nous vous recommandons de jeter un œil à la analyse Nous nous sommes consacrés il y a quelques mois. Cela va sans dire Nous avons laissé un bon goût dans notre bouche.

