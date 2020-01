Atelier Ryza est en passe de devenir le jeu d’Atelier le plus réussi de tous les temps

Débat sur l’épaisseur des cuisses féminines de côté, Atelier Ryza: toujours l’obscurité et la cachette secrète s’est avéré être un grand succès pour l’éditeur Koei Tecmo.

La société japonaise a annoncé que le jeu s’est vendu à 350 000 unités dans le monde, ce qui, selon Koei Tecmo, signifie qu’il est en passe de devenir l’entrée la plus vendue de toute la série Atelier. Le seul jeu qui se dresse sur son chemin est le titre 2015 Atelier Sophie: l’alchimiste du livre mystérieux, qui s’est vendu à ce jour à 370 000 exemplaires.

“Atelier Ryza élève la série vers de nouveaux sommets avec un système d’alchimie revigoré et adapté aux nouveaux arrivants et une excellente refonte du combat”, c’est ce que nous avons dit à propos du jeu dans notre revue. “Gust a fait un travail brillant en prenant cette franchise de longue date et en la faisant plus que jamais séduire le grand public ici et, si vous avez déjà été tenté d’essayer le monde d’Atelier, c’est un saut parfait point.”

.