Atelier Ryza Nendoroid annoncé au Winter Wonder Festival 2020

Il semble qu’une autre héroïne pétillante de la franchise Atelier fera ses débuts dans un autre format de figure adorable bientôt!

Good Smile Company a révélé que Ryza “Reisalin Stout” de Atelier Ryza: toujours l’obscurité et la cachette secrète obtiendra une figurine Nendoroid à l’avenir, via toytec! Consultez l’annonce et le projet d’image ci-dessous.

Un Nendoroid de Ryza de “Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout” est dans les œuvres de toytec! Restez à l’écoute pour plus d’informations!

Nouvelle galerie de produits: https://t.co/92XvNLrtwy#wf2020w # whl4u31 #atelierryza #nendoroid #toytec #goodsmile pic.twitter.com/aCXTLZrhbZ

– GoodSmile_US (@GoodSmile_US) 9 février 2020

Auparavant, Ryza a également reçu une impressionnante statue à l’échelle 1/7 de Wonderful Works – mais c’est la première fois que le personnage aura une certaine posabilité! Nous ferons rapport lorsque nous en entendrons plus à l’avenir!

en relation

.