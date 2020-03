Athkatla de Baldur’s Gate 2 est toujours l’une des meilleures villes de RPG jamais créées

Les portes d’entrée d’Athkatla, avec leurs tourelles byzantines et leurs briques de sable en ruine, sont probablement l’une des dernières parties de la ville que vous verrez. Vous n’entrez pas à Athkatla – la capitale de l’Amn et le décor d’une grande partie du premier tiers de Baldur’s Gate 2 – par une porte, mais dans un cataclysme d’énergie magique qui effondre une grande partie de la promenade commerçante de la ville.

Au moment où vous voyez les portes, votre demi-sœur Imoen a déjà été emprisonnée par un conseil de mages. Vous avez peut-être déjà choisi un camp dans une guerre entre assassins et vampires, fait vos premiers pas vers l’acquisition d’armures en chair humaine et commencé à collecter des parties du corps pour un crâne qui parle.

Vingt ans plus tard, Athkatla est toujours l’une des villes les plus denses que vous trouverez dans un CRPG. Il y a quelque chose comme 35 quêtes au total, ce qui est à peu près le même que le Novigrad de The Witcher 3, mais réparti dans les huit quartiers de la ville de telle manière que vous n’êtes jamais qu’un PNJ ou deux – la plupart d’entre eux ont une sorte de dialogue unique – d’en trouver un autre.

L’une des astuces djinni d’Athkatla les plus efficaces pour maintenir son illusion vieille de deux décennies d’une ville vivante est de savoir comment sa politique et ses lois empiètent directement sur les propres libertés du joueur. Vous pourriez être tenté, après avoir vu les Cowled Wizards emprisonner Imoen et Irenicus pour une utilisation illégale de la magie, d’essayer votre propre magie. Essayez-le une fois, et un sorcier se téléportera et vous dira de le faire foutre. Continuez à l’essayer, et certains d’entre eux apparaîtront et commenceront à vous incinérer avec des sorts de haut niveau.

Vous pouvez dépenser 5000 pièces d’or sur une licence magique, et le 5k n’est pas trop difficile à trouver, mais le simple fait de forcer le joueur à acheter son chemin hors de la gouvernance byzantine de la ville contribue grandement à transmettre efficacement le poids de La bureaucratie d’Athkatla. Si vous êtes habitué à un monde ouvert sans conséquence, c’est un moyen efficace de créer une ambiance. Jetez les gardes qui vous réveillent et vous traitent de vagabond si vous essayez de dormir dans les rues au lieu d’une auberge, les combats spontanés qui éclatent dans la rue entre Shadow Thieves et Vampires, et tous les idiots de la ville essayant de s’en prendre votre groupe de sorciers puissants avec moins une épée courte de confiance mal placée, et l’endroit commence à se sentir beaucoup moins statique qu’il ne le pourrait autrement.

C’est devenu un peu un cliché de souligner la dissonance dans les jeux du monde ouvert qui mettent en place un scénario apocalyptique avant de vous laisser pisser avec une canne à pêche pendant quarante heures pendant que les villages locaux brûlent, mais c’est en partie parce que cela arrive beaucoup . La solution de BioWare ici consistait à demander à un représentant de la guilde des voleurs d’Athkatla, Gaelan Bayle, de vous demander de rassembler 20 000 pièces d’or avant qu’il ne vous aide à libérer Imoen de Spellhold. Tout le deuxième chapitre du jeu est basé sur la collecte de cet argent, et c’est une excellente astuce narrative pour contourner la perte d’urgence. Chaque quête latérale, aussi petite soit-elle, travaille vers l’objectif principal de l’intrigue.

Athkatla est aussi appelée la ville de Coin, en raison de son économie commerciale florissante par rapport au reste de Faerûn. Notre compagnon Jaheira nous le dit juste à notre arrivée, et c’est le premier – mais en aucun cas le dernier – soupçon d’une quatrième rupture du mur. Une sorte de méta clin d’œil à la prise de conscience de BG2 en tant que RPG. Il est difficile de marcher quelques mètres à Athkatla sans tomber sur quelqu’un avec un problème qui doit être résolu, et la pièce pour le payer. Ou, si vous êtes si enclin, un noble distrait avec un sac bombé. Lorsque Bayle nous lance dans notre tâche pour l’or, la ville se remodèle volontiers en rangées sur des rangées de canapés arabesques pour plonger derrière pour le changement, ou des poches pour choisir des bijoux. Lorsque Jaheira vous dit le surnom de la ville, elle peut tout aussi bien vous dire qu’Athkatla est la ville des quêtes, tel est l’endroit conçu comme un terrain de jeu de forme libre centré autour d’un objectif de quête structuré.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Fidèle au point d’être impénétrable car le jeu est conforme aux règles de D&D de la 2e édition, son hommage le plus précis à la table est la façon dont la plupart des quêtes qui se déroulent à Athkatla se ressentent. Un objectif majeur des CRPG a toujours été de proposer une simulation convaincante et satisfaisante d’un DM dans les limites de la technologie et du budget. Vous ne pouvez pas offrir au joueur les choix infinis qu’il aurait assis autour d’une table, mais vous pouvez écrire des réponses correspondant approximativement aux alignements, et peut-être ajouter quelques jokers. Tout est là, et certaines quêtes peuvent se dérouler considérablement différemment. Mais la véritable harmonie avec son homologue de table est la façon dont, lors d’un premier jeu, le jeu peut souvent donner l’impression qu’il tourne des fils, des fils et des tapisseries entières en réponse à la curiosité d’un joueur.

Le DM mentionne donc avec désinvolture une tente de cirque dans une promenade commerçante, jamais conçue comme un détail mineur pour apporter de la couleur à la scène, mais les joueurs ne le lâcheront pas. Une heure plus tard, la fête a émergé de la tente, après avoir sauvé un elfe ailé d’un palais illusoire créé par un employé de cirque amer. De même labyrinthique est la taverne Copper Coronet, qui cache des stands de combat et des opérations d’asservissement derrière une porte latérale, suspecte seulement pour un seul garde. Si, comme moi, vous jugez les RPG sur le nombre de nains maléfiques dont ils disposent, alors le Copper Coronet en a deux. L’un que vous pouvez recruter dans votre groupe – oui, Baldur’s Gate vous permet d’avoir des compagnons Chaotic Evil – l’autre que vous pouvez tuer pour récupérer un ours en peluche pour le fantôme d’un enfant assassiné que vous rencontrez flottant autour du cimetière de la ville.

Planescape: Torment’s Sigil était également connue sous le nom de City of Doors pour la façon dont elle connectait les avions, mais je pense qu’elle convient à Athkatla. De la sphère planaire qui apparaît dans les bidonvilles au-dessus de la maison d’une femme âgée, à l’épée parlante que vous trouvez dans les égouts sous la couronne de cuivre, Athkatla peut ressembler à un flou d’anomalies spectrales comme une poupée matriochka de quêtes secondaires spontanées.

Malgré toute sa comédie, il y a une graine dans la ville qui en fait, à la réflexion, l’un des paramètres les plus sombres de BioWare. La première taverne que vous trouvez, aux niveaux supérieurs de la promenade, est remplie de noblesse. Un mineur du coin, récemment chanceux avec une couture en or, explique comment les classes supérieures de la ville traitent les gens comme des saletés. Le premier noble à qui vous parlez essaie d’acheter votre compagnon Jaheira pour le sexe. Plus tard, un autre patron de taverne essaie d’acheter le hamster de votre compagnon Minsc, Boo, pour le manger. L’opération esclave à l’arrière de la couronne de cuivre mène à une autre chaîne de quêtes. Cherchez assez fort, et tout dans The City of Coin est à vendre.

Si Athkatla a établi la norme pour les environnements denses et ouverts dans les CRPG, c’est également là que de nombreuses astuces qui deviendraient des agrafes BioWare ont trouvé leur première itération. Conversations spontanées entre les membres du groupe et romances qui ont répondu non seulement à la façon dont vous avez traité vos compagnons, mais aussi à la façon dont vous avez agi envers le monde. Les quinze compagnons de Baldur’s Gate 2 signifiaient que tous, sauf quelques-uns, pouvaient avoir des tolérances plus faibles pour les conneries du joueur, laissant la fête pour de bon si vous faisiez trop de choix d’alignement dont ils n’étaient pas satisfaits. Athkatla, avec sa structure de roues d’entraînement et ses tavernes remplies de membres du groupe pouvant être recrutés, était un excellent moyen pour le joueur de tester sa propre boussole morale pour ce jeu.

Peut-être mieux encore, Athkatla a réussi l’un de mes trucs préférés dans les RPG tentaculaires: vous permettre de revenir dans des zones où vous étiez déjà allé plus tard dans le jeu, avec une fête beaucoup plus puissante, juste pour vous donner une idée puissante de combien tu avais grandi. Suivez suffisamment les égouts sous la couronne de cuivre et vous trouverez un repaire souterrain plein d’écorcheurs. Ces Illithides sont terrifiants, même à des niveaux supérieurs, et le choix de Larian de les présenter si fortement dans le marketing et la configuration de Baldur’s Gate 3 ramène, je pense, à quel point élevé ces rencontres étaient dans la préquelle. Avec Kangaxx the Lich, un dur combat bâtard auquel BioWare a rendu hommage dans l’Âge du Dragon original avec le démon intelligemment nommé Gaxkang, ces écorcheurs étaient effectivement l’un des superbes BG2.

Pour toutes les discussions sur les styles de combat et sur la prochaine suite, tout ce qu’un jeu Baldur’s Gate doit faire pour être digne de son héritage est de transporter le joueur ailleurs. La nature tentaculaire d’Athkatla ne s’est jamais sentie comme un contenu pour le plaisir du contenu, plus le chef-d’œuvre d’une équipe déterminée à créer l’illusion d’une ville vivante, en ayant tant à faire que cela ressemblait à un voyage constant de découverte. Avoir une nouvelle équipe pour prendre les rênes de la franchise pour Baldur’s Gate 3 peut sembler un pari, mais étant donné les antécédents de Larian, je ne pourrais pas être plus excité de lancer à nouveau les dés.

Consultez notre liste des meilleurs RPG pour en savoir plus.