Atlanta FaZe Duo détruit absolument dans Twitch Rivals Call of Duty: Warzone Tournament

Tout a continué à s’effondrer alors que les Atlanta FaZe continuaient de détruire Call of Duty League.

L’équipe Twitch Rivals, qui se compose d’Aydan, Priestahh et Abezy, a remporté 7800 $ pendant deux jours de compétition. Priestahh et Abezy sont tous deux des pros et font partie du Atlanta FaZe. Notamment, le prix en argent qu’ils ont gagné ne consiste pas en argent bonus qu’ils ont gagné au cours des deux derniers jours.

Le concours comprenait un total de 100 000 $ de cagnotte. Parmi ceux-ci, 39 000 $ / jour ont été inclus dans le jumelage public et 11 000 $ / jour dans les bonus. La première place des deux jours a gagné 6 000 $, la deuxième place, 4 200 $ et la troisième, 3 600 $.

Le premier jour du tournoi a eu lieu le 25 mars. Il s’agissait de matchs solos, tandis que les trios avaient lieu le 26 mars.

En deuxième position derrière l’équipe Aydan, l’équipe TeePee a marqué 367 points lors de ses matchs. L’équipe Mendokusaii, avec 337 points, se classe troisième au classement final.

Le premier jour de Twitch Rivals, la compétition était basée sur des solos. Ces matchs en solo ont vu l’équipe DrDisrespect régner en maître, avec un énorme 211 points en cinq matchs. Notamment, l’équipe ImMarksman a également terminé avec 211 points. Mais ils ont obtenu un décompte de points “Meilleur jeu” plus bas: 46 contre 48 pour Disrespects. C’est pourquoi ils ont dû se contenter de la deuxième place. La troisième position a été remportée par Team TeePee avec 193 points.

Au classement général, Team Aydan a une nouvelle fois prouvé sa suprématie grâce aux première et huitième finales respectivement en trios et solos. Team TeePee a remporté la deuxième position, tandis que la troisième place revient à Team DrDisrespect.

Twitch Rivals n’a pas tardé à créer cette compétition pour les streamers et les pros populaires étant donné que Warzone a été lancé le 10 mars. Une grande chose à propos de Twitch Rivals est qu’elle a permis à presque tous les participants de diffuser leurs matchs à tout moment.

Cette fonctionnalité offre aux téléspectateurs diverses options parmi lesquelles choisir. S’ils veulent voir le jeu du point de vue de leurs streamers préférés, ils peuvent le faire. Ou, s’ils veulent juste voir les faits saillants de tous ceux qui participent à la compétition, alors ils pourraient aller sur la chaîne principale de Twitch Rivals.

Faire avancer FaZe

L’engouement de Call of Duty est sur un tour de nouveauté frénétique récemment, prenant un siège arrière à la panique Corona. De nombreux événements d’esports ont été entièrement annulés, y compris la Call of Duty League. Le Clan FaZe a récemment envoyé ce message aux fans et aux joueurs.

Au cours des 2 dernières semaines, plus de 100 noms différents dans les jeux, les sports et la musique se sont affrontés au nom de la collecte de fonds pour les organismes de bienfaisance affectés par COVID-19.

“Au cours des deux dernières semaines, nous avons eu plus de 100 noms différents dans les jeux, les sports et la musique en compétition au nom de la collecte de fonds pour les organismes de bienfaisance touchés par COVID-19. La troisième manche a lieu ce lundi 30 mars. Restez à l’écoute des participants de cette semaine! “

Espérons que cette épidémie cessera dans un mois ou deux. Sinon, le personnel de l’ESTNN, ainsi que les fans inconditionnels de Call of Duty et les joueurs avides, pourraient simplement perdre la tête face à une hystérie de quarantaine autonome. La quantité de Mountain Dew Gamer Fuel et de Nacho Doritos que nous mangerons tous au moment où tout sera finalement terminé reste à déterminer!

Pour plus d’informations sur ESTNN et les mises à jour de Call of Duty, suivez ESTNN sur Twitter et Instagram.