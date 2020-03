Atlanta FaZe ira-t-il dos à dos?

L’Atlanta FaZe se répétera-t-il à Los Angeles?

À l’approche du domicile de Los Angeles, nous avons pensé jeter un coup d’œil au champ des concurrents et voir si une équipe avait une chance de bouleverser la florissante équipe FaZe.

Huit équipes seront présentes au domicile de Los Angeles. Les deux équipes à domicile, OGLA et LA Guerrillas. Les Florida Mutineers, Dallas Empire, Minnesota Røkkr, New York Subliners, Seattle Surge et, bien sûr, Atlanta FaZe voyageront également à Los Angeles.

Victoires faciles

Commençons par les équipes qui ne seront presque certainement pas en compétition pour Atlanta. Les chances que Seattle, New York ou l’une des équipes de Los Angeles se battent sont minces. Trois de ces quatre listes ont fait des changements majeurs dans la liste avant la quatrième semaine à Los Angeles. Le quatrième, OGLA, n’a pas encore remporté une seule série dans la CDL. Ces équipes sont en difficulté et la plupart ont des listes de fortune avec peu de chimie d’équipe et de temps d’entraînement ensemble.

Les Guerrillas sont une équipe complètement différente depuis leur dernière apparition. Ils ont placé trois de leurs cinq partants en faveur de joueurs amateurs et d’un remplaçant. New York a été impliqué dans le théâtre. Le substitut du père des sous-traitants, Censor, a publié un article sur Instagram calomniant et critiquant l’ensemble de la liste de New York. Il a terminé le post en affirmant que Censor devait commencer. Censor est sorti et s’est excusé pour les actions de son père mais les dégâts ont été causés.

Via papa-censor sur Instagram.

Les deux autres équipes, Seattle et OGLA, semblent être un peu plus structurées en tant qu’organisation mais les résultats montrent le contraire. Seattle a 10 points CDL et OpTic a 0. Les deux listes sont remplies de talents individuels, mais ne sont pas bien en équipe. Il y a un potentiel bouleversé ici, mais dans l’état actuel des choses, les chances pour l’une ou l’autre de ces équipes de courir à ce stade de la saison sont assez faibles.

Maintenant, voici notre cas pour les trois équipes qui ont le plus de potentiel en termes de suppression possible du FaZe invaincu.

Empire de Dallas

L’Empire n’a affronté FaZe qu’une seule fois cette saison. Le week-end de lancement, Atlanta a facilement balayé Dallas 3-0. C’était il y a presque deux mois. Depuis lors, Dallas a montré une énorme amélioration en tant qu’équipe. Ils ont eu un au revoir dans la troisième semaine, ce qui leur a donné deux semaines de préparation supplémentaires et une chance d’étudier les VOD d’Atlanta. Avec la direction chevronnée de l’Empire, un bouleversement pourrait se produire.

Florida Mutineers

La Floride a fait tourner beaucoup de têtes à Atlanta. Ils ont remporté trois matchs consécutifs – dont une victoire sur Chicago – pour se tailler une place en Grande Finale. Malheureusement pour les mutins, FaZe était prêt à défendre leur patrie et à mettre un terme à leur course à Cendrillon.

La star de Florida Mutineers, Prestinni, a affirmé qu’il avait “manqué de gaz” dans la série finale. Ce week-end, l’équipe a eu plus de temps pour préparer et analyser ce qui n’a pas fonctionné contre FaZe à Atlanta. De plus, la Floride affrontera FaZe pour le premier match de LA. Cela signifie que même avec une défaite, la Floride peut avoir une chance de se racheter plus tard dans le tournoi. Cet ensemble de variables crée une recette parfaite pour un bouleversement potentiel.

Minnesota Røkkr

Enfin et surtout, nous avons le Røkkr. Le Minnesota a été de loin l’équipe la plus proche de battre FaZe. Ils ont monté 2-0 sur FaZe à Atlanta avant d’être victime d’un balayage inversé. Le Minnesota a une liste capable de suivre cette équipe extrêmement rapide d’Atlanta. Il y a un argument à faire valoir que la pression de jouer à Atlanta avec la foule derrière eux est entrée dans la tête de l’équipe du Minnesota. Dans une arène plus neutre, le Røkkr pourrait sortir confiant. S’ils les ont presque battus devant leur tribunal d’origine, pourquoi ne peuvent-ils pas les battre à Los Angeles? Les Minnesota Røkkr sont nos favoris pour contrarier le Atlanta FaZe à Los Angeles.

