Atlus changer ses scènes «homophobes» est idiot mais boycotte aussi le jeu – HITC

Atlus

Certaines personnes se sont engagées à boycotter Persona 5 Royal à cause du fait qu’Atlus USA ait changé quelques scènes jugées «homophobes».

2020 va être une année incroyable pour la série Persona. Persona 5 Royal semble être une amélioration majeure pour un JRPG qui était déjà une expérience 10/10, puis une suite appropriée dans Persona 5 Scramble arrivera plus tard. Malheureusement, malgré toutes les améliorations positives apportées à l’extension Golden-like, certaines personnes se sont engagées à boycotter le jeu en raison de la façon dont l’équipe de localisation d’Atlus a changé quelques scènes jugées «homophobes».

Persona 5 Royal a récemment reçu un tas d’aperçus positifs avec de nombreux points de vente convenant que cela ressemble à un tout nouveau jeu que tout le monde appréciera. Il y a des fans de Nintendo Switch qui implorent sa sortie sur la console de leur choix, mais – à partir de ce moment – cela ne concerne que la PS4.

Cependant, bien qu’il s’agisse d’une magnifique amélioration d’un JRPG déjà presque parfait, certains se sont engagés à le boycotter en raison d’une modification mineure qui ne change rien.

Persona 5 Royal a censuré la scène de la plage «homophobe»

Il est devenu évident que Persona 5 Royal a censuré la scène de plage soi-disant «homophobe» du jeu original.

La scène Persona 5 en question a vu Ryuji approché par deux hommes homosexuels qui étaient très flamboyants et sexuellement agressifs dans leur poursuite lubrique.

Ceux qui se sont plaints de cette scène l’ont jugée offensante, et il semble que ces plaintes ont entraîné une modification de la scène pour la sortie occidentale de Persona 5 Royal.

Le responsable des communications d’Atlus, Ari Advincula, a déclaré à IGN que le dialogue avait été modifié afin que les hommes ne soient plus présentés sous un «éclairage négatif» (via VG24 / 7).

Pendant ce temps, le chef de projet senior, Yu Namba, a déclaré à Gamespot que les hommes étaient “dépeints plus comme des prédateurs” et que “la communauté avait une réponse très forte à cela”.

“En tant que responsable de la localisation, je ne peux vraiment pas en faire trop sur ce qui a déjà fait partie du jeu”, a poursuivi Namba. «Les membres de notre équipe ont ressenti un peu de gêne en travaillant dessus. Et avec Royal, nous étions déterminés à voir si nous pouvions y faire quelque chose au moins en termes de localisation.

De notre côté, il a fallu beaucoup d’efforts pour consulter non seulement le service de production, mais aussi pour discuter avec notre marketing, et comment ils se sentiraient à ce sujet si nous modifiions la façon dont les choses se passaient dans Persona 5 de cette nouvelle façon – quelle serait la réception publique , ce que la société penserait, si ce serait bien si nous apportions le changement. »

Les fans de Persona 5 mécontents ont largement blâmé ResetEra pour les changements non spécifiés dans le dialogue et il n’est pas difficile de voir pourquoi.

En avril 2018, la communauté ResetEra a tristement signalé un tas de demandes pour Persona 5 et les futurs titres de Persona concernant sa représentation de la communauté LGBTQ et des «membres pervers du parti».

Comme si cela ne suffisait pas, un fil de discussion a ensuite été créé en février 2019 pour «nommer, honte et cataloguer» les «crimes phobiques de Katsura Hashino» – le réalisateur de Persona 3, 4 et 5, plus Catherine.

Enfin, pour aggraver les choses, la communauté ResetEra n’est toujours pas satisfaite suite à la censure / changements dans Persona 5 Royal car la version japonaise n’a pas été modifiée.

La représentation des hommes homosexuels dans le Persona 5 original était sans aucun doute exagérée et prédatrice, mais ils étaient loin d’être les seuls prédateurs sexuels du jeu parce que le récit parlait d’adultes horribles et corrompus.

Kamoshida était tout aussi mauvais avec sa vision perverse de la société et sa poursuite d’Ann, donc ce n’était pas comme si la nature prédatrice des deux hommes après que Ryuji soit sorti de nulle part.

L’affirmation selon laquelle le dialogue a été modifié pour l’Occident est inquiétante, car même des modifications mineures peuvent ruiner la vision d’un réalisateur et nous ne devrions pas être traités comme une société qui doit être choyée. De plus, la localisation occidentale a déjà été critiquée lors de la sortie de Persona 5 en 2017.

Cependant, bien que nous ne soyons pas d’accord avec les changements dans le dialogue et la censure, nous ne sommes pas non plus d’accord avec les quelques fans qui menacent de le boycotter.

Persona 5 Royal boycott

Certains fans de Persona 5 ont menacé de boycotter la sortie occidentale de Persona 5 Royal en raison de sa censure apparente.

Il est facile de comprendre pourquoi ces fans sont lésés car les aspects ont été modifiés pour apaiser une minorité vocalement agressive.

Cela étant dit, boycotter le titre vous priverait d’une expérience incroyable qui ne sera pas massivement affectée par le changement d’une scène.

Aucun des hommes homosexuels n’est impératif pour l’intrigue, donc tout changement dans leur représentation ne cassera pas le jeu.

Semblable à la censure rapportée de la brillante Catherine Full Body, vous ne remarquerez probablement aucun des dialogues et représentations censurés dans Persona 5 Royal.

Oui, il est frustrant d’entendre constamment des histoires sur la censure des jeux japonais en Occident à cause de quelques plaintes en ligne, mais en ce qui concerne Persona 5 Royal, cela ne vaut pas la peine d’être boycotté.

Les boycotts ne sont jamais des menaces sérieuses pour commencer, comme en témoignent les ventes remarquables de Pokémon Sword and Shield, mais ce serait quand même bien si ces fans mécontents pouvaient se concentrer sur tout ce que Atlus Japan a accompli plutôt que ce qu’Atlus USA a légèrement changé. .