Atlus comprend le désir d’un port de commutateur Persona 5 et dit aux fans de garder espoir

La semaine dernière, Atlus a déclaré que sa récente enquête portant sur les jeux qu’il devait porter sur la Nintendo Switch avait dépassé les attentes. Cela a suivi, avec la découverte Catherine: Corps entier avait été évalué pour la plate-forme hybride en Corée du Sud.

Depuis lors, il y a eu encore plus de demandes pour Atlus d’apporter Persona 5 au commutateur. Bien qu’il n’y ait eu aucune mention officielle d’une telle chose pour le moment, IGN a récemment contacté le responsable des communications d’Atlus, Ari Advincula, et lui a demandé s’il était temps de renoncer à l’espoir. C’était sa réponse:

Je crois fermement en «ne jamais abandonner l’espoir»

Vous voulez ce que vous voulez et si vous ne nous le faites pas savoir, nous ne pourrons jamais le faire.

Elle a en outre expliqué comment Atlus écoutait les fans et compris le désir d’un jeu comme Persona 5 on the Switch – réitérant en outre combien il était important pour les fans d’exprimer leur opinion.

À ce stade, le seul jeu Persona pour le Switch est Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers. Joker, le protagoniste de Persona 5, est également apparu dans un certain nombre de titres Switch, y compris Super Smash Bros.Ultimate.

