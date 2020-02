Atlus dévoile ses directives d’enregistrement vidéo pour Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers

De nos jours, l’un des meilleurs moyens de promouvoir un jeu vidéo auprès des masses consiste à diffuser en direct et à enregistrer des vidéos. Cependant, toutes les entreprises ne sont pas nécessairement fan de cela. Dans le passé, nous avons vu des développeurs comme Arc System Works appliquer des directives de streaming, dans une tentative de réduire le nombre de spoilers, et maintenant Atlus a partagé sa propre liste de directives pour sa dernière version, Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers.

Ces informations proviennent de son site officiel. La liste ci-dessous détaille ce qui est et n’est pas autorisé – par exemple, lorsque vous montrez des images d’événements ou de scènes d’histoire dans The Phantom Strikers, vous devez clairement les étiqueter comme spoilers. Si Atlus juge une vidéo “inacceptable”, elle doit être supprimée. Ci-dessous le récapitulatif complet:

le téléchargement de captures d’écran ou de vidéos nécessite que vous utilisiez les propres fonctions de capture et de partage des consoles

Atlus n’autorisera pas les captures d’écran ou les vidéos capturées via des cartes de capture personnelles

télécharger uniquement des vidéos sur des sites pris en charge par les fonctionnalités de partage sur Switch et PS4

si vous montrez des scènes d’événement ou des scènes d’histoire, vous devez clairement mentionner qu’il y a des spoilers

les images / captures d’écran doivent également montrer: © ATLUS © SEGA / © KOEI TECMO GAMES Tous droits réservés

n’utilisez pas le métrage de gameplay à d’autres fins que de montrer le gameplay

ne téléchargez pas seulement les données BGM / musicales, ou utilisez des séquences de jeu dans le but principal d’écouter la musique

le téléchargement de gameplay sur des sites qui nécessitent des services d’abonnement ou un paiement pour naviguer est considéré comme utilisant le gameplay à des fins monétaires

n’utilisez pas les images de gameplay pour calomnier d’autres personnes

si Atlus vous demande de supprimer la vidéo, veuillez supprimer la vidéo

les vidéos jugées inacceptables par Atlus seront supprimées ou retirées de la visualisation

les questions à ce sujet peuvent ou non être répondues par Atlus

si le streaming ou le téléchargement de gameplay entraîne une perte monétaire, Atlus n’assume aucune responsabilité et ne paiera aucune compensation monétaire

les joueurs ne sont pas autorisés à partager quoi que ce soit sur la fin du jeu ou quoi que ce soit par la suite

Sur une note connexe, une démo pour Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers est maintenant également disponible sur le magasin en ligne japonais Switch. Une sortie occidentale pour ce titre n’a pas encore été confirmée.

