Atlus dit que Shin Megami Tensei V est toujours "en développement actif"

Publié le 25 décembre 2019 par Brian (@NE_Brian)

dans News, Switch

Shin Megami Tensei V est l'un des derniers grands mystères restants pour Switch. Bien qu'elle ait été annoncée pour la console lors de sa révélation initiale, elle n'a toujours pas été publiée. Très peu du jeu a également été montré.

Atlus a au moins tenté de rassurer les fans que Shin Megami Tensei V est toujours en route dans le dernier numéro de Famitsu. Une caractéristique impliquant les cartes et les aspirations du Nouvel An a une note de la société qui déclare que Shin Megami Tensei est "en développement actif". Malheureusement, rien de plus n'a été mentionné.

La source

en relation