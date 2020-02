Atlus dit qu’ils porteront Persona 5 pour changer si les fans le veulent

L’espoir des fans pour Persona 5 sur Switch encouragé par Atlus

Persona 5 est l’un des développeurs de titres les plus populaires jamais produits par Atlus. Le jeu a été porté de PS3 à PS4 et reçoit le mois prochain une version complète sous la forme de Persona 5 Royal. Cependant, les fans réclament que Persona poste également ailleurs. C’est la console Switch de Nintendo. Selon Atlus, c’est possible – si les fans le veulent si mal que ça.

Quand Atlus a commencé à taquiner les prochaines étapes pour Persona l’année dernière, ils avaient une remorque marquée P5R et P5S. La plupart supposaient que le premier acronyme était la coupe étendue de Persona 5, ce qui était correct. Mais ce dernier acronyme était considéré comme «Persona 5 Switch» par beaucoup. Malheureusement, pour certains, ce n’était pas le cas. C’est plutôt Persona 5 Scramble, un jeu de hack-and-slash de style Dynasty Warriors qui arrive sur Switch et Playstation 4 le 20 février.

Persona a toujours été une série exclusive sur PlayStation, même Atlus en dit autant. Cependant, récemment, avec le nouveau titre à venir sur Switch, Ari Advincula, responsable des communications chez Atlus, a déclaré qu’un port de commutation pourrait être possible si la demande des fans était également assez élevée pour Persona 5.

Bien que cela puisse sembler un peu banal de leur part, Atlus a écouté les demandes substantielles des fans pour toutes leurs séries (sauf si vous dites que vous voulez des remakes de Persona 1 & 2). Les fans ont déjà commencé à faire campagne pour que le titre arrive sur le Switch via les réseaux sociaux avec #BreakFreePersona. Ils ont également déclaré qu’Atlus devrait apporter ses autres titres Persona comme Persona 3 Golden et Persona 4 en dehors des consoles Sony.

Que nous voyions ou non l’un de ces titres sur PC, Switch ou Xbox One reste à voir, mais il est encourageant de voir un développeur exhorter sa base de fans à apporter des changements.

Alors, qu’est-ce que tu penses? Pensez-vous que le Switch et les autres plates-formes devraient obtenir Persona 5? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Pour en savoir plus sur tout ce qui touche au jeu, vous pouvez nous suivre sur la chaîne YouTube.

