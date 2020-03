Atlus interroge les fans sur son emplacement

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers Il est disponible depuis un certain temps dans le pays du soleil levant et, si nous avons un compte japonais, nous pouvons télécharger une démo via le Nintendo Switch eShop. Cependant, jusqu’à présent, il n’y a eu aucune date ni indication que cette suite utilisant un nouveau système de combat va atteindre l’Occident. Est-ce à dire que nous ne le verrons pas dans ces parties? Bien que rien ne soit confirmé jusqu’à présent, il semble maintenant que Atlus penserait déjà à localiser le titre. Faites attention aux lignes suivantes pour connaître chacun des détails!

Atlus demande aux joueurs s’ils doivent apporter Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers à l’Ouest

Le Persona 5 Royal Player Survey comprend une question demandant aux utilisateurs à quel point ils seraient intéressés par l’achat de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers s’il était sorti en Occident. # P5S pic.twitter.com/CKq5gyWzku

– Personne centrale (@Persona_Central) 30 mars 2020

Un nouveau système de combat, de nouveaux personnages et de nouveaux endroits à travers le Japon, voici Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, la suite directe qui raconte la suite de l’histoire des Ghost Thieves. Ainsi, certains de ceux qui ont déjà joué à Persona 5 Royal (disponible sur PS4) auront reçu une enquête dans laquelle ils seront interrogés sur certains aspects de cette version étendue du premier titre du cinquième épisode de cette saga déjà longue, mais quoi Le plus notable dans ce questionnaire est une certaine question dans laquelle les joueurs sont invités à indiquer s’ils sont intéressés à ce que Scramble atteigne également l’Ouest. Par conséquent, cela signifierait qu’Atlus pense déjà que les fans de ces parties de la planète peuvent également jouer la suite qui a déjà conquis le cœur de milliers d’utilisateurs japonais de Nintendo Switch et Playstation 4.

Et vous, aimeriez-vous que la sortie occidentale de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers soit annoncée ou, comme le combat au tour par tour traditionnel est négligé, est-ce un titre qui ne vous intéresse pas beaucoup?

