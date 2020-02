Atlus pose des questions sur Persona, SMT ou Etrian Odyssey sur Nintendo Switch

Bientôt, Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers atteindra le japonais Nintendo Switch et, même s’il s’agit d’une suite directe à l’un des RPG les plus populaires de ces dernières années, le Persona 5 original n’atteindra pas la console hybride. Ou peut-être? Dans une nouvelle enquête, Atlus, l’entreprise derrière cette saga, a demandé aux joueurs japonais la possibilité d’apporter certains de leurs jeux les plus populaires sur Nintendo Switch afin qu’ils puissent les jouer quand ils veulent, comment ils veulent et où ils veulent. Attentif aux lignes suivantes pour connaître chaque détail!

Atlus demande aux fans s’ils aimeraient voir certaines de leurs sagas les plus populaires sur Nintendo Switch

Grâce à un service d’enquête, Atlus a demandé aux joueurs japonais s’ils souhaitaient voir les jeux suivants sur Nintendo Switch:

Si les jeux Atlus précédents (qui peuvent être joués sur d’autres plates-formes, sans contenu supplémentaire) étaient portés sur Nintendo Switch, aimeriez-vous les jouer? Choisissez tous les titres de la liste suivante que vous souhaitez jouer sur Nintendo Switch

Port de Révélations: PersonaPort de Persona 2: Innocent Sin / Eternal PunishmentPort de Persona 3, Persona 3 FES et Persona 3 PortablePort de Persona 4 et Persona 4 GoldenPort de Persona 5 et Persona 5 RoyalPort de Shin Megami Tensei III: NocturnePort de Shin Megami Tensei IVPort de Shin Megami Tensei IV: ApocalypsePort de la saga numérique Devil Saga: Avatar TunerPort de Devil Summoner: Soul HackersPort de la Saga Devil Summoner: Raidou KuzunohaPort de la Saga Etrian OdysseyPort de 13 sentinelles: Aegis RimPort of Persona Catherin: Full BodyPort of Odin Sphere LeifthrasirPort of Dragon’s Crown Pro Je ne veux jouer à aucun des jeux précédents sur Nintendo Switch

