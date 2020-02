Atlus semble être en train de jauger l’intérêt pour les ports de commutation pour Persona, Catherine et plus encore dans une nouvelle enquête

Récemment, Atlus a publié son enquête annuelle japonaise auprès des consommateurs en ligne pour 2020 – qui comprend plusieurs questions sur ce que les consommateurs et les fans aimeraient voir de la société à l’avenir. Une question de l’enquête, cependant, a fait tourner beaucoup de têtes.

En particulier, la dernière question du sondage d’Atlus interroge spécifiquement les participants sur les ports de commutation les plus souhaités de la société! Les options vont de tous les jeux de la populaire série Persona à plus de titres de niche comme Odin Sphere Leifthrasir, comme vous le verrez ci-dessous:

Q47: Si des jeux Atlus précédents (jeux pouvant être joués sur d’autres matériels, sans ajouter d’éléments supplémentaires) étaient portés sur la Nintendo Switch, voudriez-vous les jouer? Sélectionnez ci-dessous tous les titres que vous souhaitez jouer sur la Nintendo Switch.

Port de «Révélations: Persona»

Port de «Persona 2: péché innocent / punition éternelle»

Port de «Persona 3», «Persona 3 FES» et «Persona 3 Portable»

Port de «Persona 4» et «Persona 4 Golden»

Port de «Persona 5» et «Persona 5 Royal»

Port de «Shin Megami Tensei III: Nocturne»

Port de «Shin Megami Tensei IV»

Port de «Shin Megami Tensei IV: Apocalypse»

Port de la série «Digital Devil Saga: Avatar Tuner»

Port de “Devil Summoner: Soul Hackers”

Port de la série “Devil Summoner: Raidou Kuzunoha”

Port de la série «Etrian Odyssey»

Port de «13 Sentinelles: Aegis Rim»

Port de «Persona Q»

Port de «Catherine: Full Body»

Port de «Odin Sphere Leifthrasir»

Port de “Dragon’s Crown Pro”

Je ne veux pas en jouer sur la Nintendo Switch

C’est certainement quelque chose d’excitant – car il semble qu’Atlus évalue vraiment ce qui serait le plus précieux à apporter à la plate-forme de Nintendo. Espérons juste que les fans japonais choisissent judicieusement!

(Merci à Persona Central pour la traduction!)

